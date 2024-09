Agenda cultural: 8 shows e musicais imperdíveis para assistir em setembro

Caso você ainda não saiba o que fazer na cidade de São Paulo durante o mês de setembro, reunimos aqui uma agenda cultural cheia de shows e musicais que entram em cartaz a partir desta sexta-feira no Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, nº 500, 3° piso), em Perdizes. Os ingressos para cada atração destacada na lista abaixo podem ser comprados por meio do site oficial.

ANÚNCIO

Hey Jude - Now And Then

Estreia nesta sexta-feira, 6 de setembro, ‘Hey Jude - Now And Then’, espetáculo que conta com orquestra, efeitos especiais, projeções e vários figurinos para reviver com fidelidade cênica e sonora, todas as fases dos Beatles.

No repertório estão, entre outras, I Want To Hold Your Hand, Help!, Yellow Submarine, Let It Be, Something, e claro, Hey Jude.

O elenco é formado ppor Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon).

Embalos de Sábado a Noite - O Musical

No sábado, 7 de setembro, o musical ‘Embalos de Sábado à Noite’ leva ao público canções que marcaram toda uma época, em um charmoso e dançante espetáculo cantado totalmente ao vivo.

Com uma estrutura esplêndida de equipe e várias trocas temáticas de figurinos, o musical encanta e emociona o público de todas as idades, e conta com o incrível recurso de projeção mapeada 3D, que causam um impacto visual impressionante e uma imersão fantástica na era Disco.

Abba Experience Extreme In Concert

No domingo, 8 de setembro, a agenda cultural do Teatro Bradesco coloca em cartaz uma experiência vivida pela clássica banda ABBA, num formato inédito em São Paulo, que reúne um coral, uma orquestra e mais de 50 integrantes no palco.

ANÚNCIO

O cenário, coreografias, trocas de figurinos e uma iluminação de última geração completam este belíssimo espetáculo, que faz com que todos se sintam na numa viagem musical e visual que surpreende e encanta.

Christone “Kingfish” Ingram

Na quinta-feira, 12 de setembro, o guitarrista norte-americano faz sua única apresentação na capital paulista, antes de embarcar para o Rock in Rio 2024.

Ira! Folk

Nos dias 13 e 14, Nasi e Edgard Scandurra voltam ao Teatro Bradesco, oito anos após a estreia do projeto. Essa deve ser a última vez neste ano que os artistas levam os clássicos de forma acútisca para os fãs da banda.

Nona Sinfonia de Beethoven

Já quem gosta de música clássica, este espetáculo da Cia. Uniopera fica em cartaz de 18 à 22 de setembro. A obra será apresentada integralmente, com orquestra, coro e solistas. A orquestra e o coral são grupos independentes ligados à Associação Coral da Cidade de São Paulo, entidade dedicada à difusão e ensino de música de concerto e ópera na capital.

Metallica Symphonic Tribute

O tributo feito por Roberto Oliveira (guitarra base e vocal), Johnny Prada (bateria), Alexandre Novaes (guitarra solo) e Robson Medeiros (baixo) está marcado para terça-feira, 24 de setembro, e reúne canções clássicas como ‘Enter Sandman’, ‘Nothing Else Matters’ e ‘No Leaf Clover’.

Uma orquestra também se junta à banda no palco do teatro para dar uma experiência mais imersiva aos fãs do Metallica.

NovaBrasil Celebra Ivan Lins

O cantor e compositor Ivan Lins celebra 50 anos de sua parceria com Vitor Martins no dia 26 de setembro, com o show homônimo do clássico ‘Abre Alas’. O repertório está cheio de canções conhecidas, como ‘Vitoriosa’, ‘Novo Tempo’ e ‘Começar de Novo’.