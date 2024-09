Rainha Camilla faz atualização sobre a saúde do rei Charles: “Ele está muito bem”

A rainha Camilla compartilhou boas notícias sobre o estado de saúde do rei Charles, que foi diagnosticado com câncer no início do ano. Sua Majestade falou sobre Charles III durante uma visita a Bath, onde inaugurou o moderno Centro Oncológico Dyson.

Como está evoluindo o estado de saúde do rei Charles

Quando perguntada sobre a saúde do Rei, Camilla disse a Suzy Moon, uma trabalhadora de apoio contra o câncer da Macmillan: "Ele está muito bem".

A rainha percorreu todo o novo centro e se reuniu com alguns dos apoiadores do Centro Oncológico. O Royal United Hospital, sede do novo Centro Oncológico Dyson, fornecerá serviços oncológicos a cerca de 500 mil pessoas no sudoeste do país e se tornou o maior de sua região.

O Centro Oncológico Dyson contou com a participação da rainha Camilla

Na inauguração do Centro Oncológico Dyson, foi revelado que o local funcionará como centro de pesquisa, oferecerá serviços de quimioterapia e radioterapia, uma sala de internação com 22 camas, uma farmácia especializada e equipamentos de medicina nuclear e física.

Durante a sua visita, a rainha também passou pelo Macmillan Wellbeing Hub, um espaço não clínico projetado para fornecer apoio prático e emocional a pacientes, famílias e cuidadores.

A rainha Camilla está orgulhosa

Para concluir sua visita, Camilla revelou uma placa para oficialmente inaugurar o Centro Oncológico Dyson.

"Gostaria de parabenizar a todos por este maravilhoso centro. Fiz uma visita muito breve, mas todos que conheci, sejam pacientes, famílias, equipe de enfermagem ou assistentes, parecem estar encantados com ele. Há um ambiente muito acolhedor e é perceptível que realmente anima as pessoas em tempos muito difíceis".

Por outro lado, durante o fim de semana, Charles e Camila receberam Sir Keir Starmer em Balmoral para o seu primeiro fim de semana oficial no retiro real como Primeiro Ministro.