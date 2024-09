Kate Middleton já perdeu suas sobrancelhas e cílios devido à quimioterapia

O tratamento de quimioterapia na luta contra o câncer tem uma consequência, que é a perda de cabelo, uma fase pela qual a Princesa Kate Middleton está passando em sua batalha contra essa doença.

Kate foi diagnosticada com câncer após uma cirurgia abdominal em janeiro deste ano. Após fortes rumores sobre sua condição, e até mesmo sobre sua suposta morte, a Princesa de Gales se dirigiu ao público em 22 de março, anunciando que estava com câncer, e por isso não tinha sido vista, pois precisava passar por um tratamento preventivo de quimioterapia e todos os cuidados necessários para esse tipo de condição. No entanto, ela não especificou qual tipo de câncer foi diagnosticado.

Após o anúncio da doença, ela fez duas aparições públicas oficiais: a primeira foi em 15 de junho na cerimônia militar Trooping the Colour e a segunda em 14 de julho na final masculina de Wimbledon. Além disso, ela foi vista algumas outras vezes com sua família, seja indo à igreja ou no parque com seus filhos e o príncipe William.

Em todos os momentos, Kate tem sido vista sorrindo e glamourosa, como sempre foi. Embora tenha sido vista mais magra, sua luz permanece intacta, com seus longos cabelos, sorriso radiante, olhos vivos e aquela força e esperança que a caracterizam.

Nas últimas horas, a mídia tem relatado que Kate Middleton já está experimentando os efeitos colaterais da quimioterapia: ela perdeu as sobrancelhas e parte dos cílios. No entanto, ela conseguiu disfarçar isso com a técnica de microblading, que simula pelos naturais com tatuagens leves.

Kate Middleton está passando por uma fase agridoce

Kate Middleton e a família real (Neil Mockford/GC Images vía Getty)

Até agora, não se sabe quando será a próxima aparição pública de Kate Middleton. O portal britânico The Mirror publicou o que foi revelado por uma fonte, que assegurou que neste momento ela está muito sensível devido aos seus três filhos retornando à escola.

"É um pouco agridoce para ela, ela sempre fica animada em voltar para a escola porque é um novo marco para seus filhos e mais uma prova de como eles estão crescendo rapidamente", disse o informante.

Com as crianças na escola, Kate terá mais tempo para se concentrar em seu trabalho e em seu tratamento.

No dia 14 de junho, a princesa divulgou uma declaração na qual expressou: “Fiquei surpreendida com todas as mensagens gentis de apoio e encorajamento ao longo dos últimos dois meses. Estou progredindo bem, mas como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins... Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ouvir o seu corpo descansando. Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, você quer aproveitar ao máximo”.

Ela mencionou que “meu tratamento está em andamento e continuará por mais alguns meses. Também sei que ainda não estou fora de perigo”.