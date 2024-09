Integrantes do Ultraje a Rigor comemoram aniversário de Mingau no hospital

A última terça-feira, dia 03 de setembro, foi um dia de celebração para Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor que comemorou seus 57 anos. Apesar de estar internado se recuperando de uma cirurgia no crânio, o baixista foi surpreendido pelos companheiros de banda, que fizeram uma grande comemoração. De acordo com o Gshow, Mingau passou por um novo procedimento cirúrgico para tratar de sequelas decorrentes de um tiro na cabeça. Ele foi baleado no último ano em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro.

Em entrevista à publicação, Isabela Aglio, filha do baixista, deu detalhes atualizados sobre o estado de saúde do pai e como ele aproveitou o dia ao lado dos companheiros de banda. Segundo ela, a data foi de comemoração pelo aniversário do pai e também por sua recuperação.

“Hoje a gente festejou em dobro. Pela data de nascimento do meu pai e também pelo dia do seu renascimento. E até fizemos duas festinhas! À tarde foi com a família, à noite com alguns amigos e, claro, com o pessoal do hospital”, conta Isabela ao Gshow. Segundo ela o pai consegue se expressar e interagir com todos mesmo sem poder falar.

Ela deu detalhes sobre o estado de saúde do pai

Segundo Isabela, Mingau já deixou a UTI e segue se recuperando e clinicamente bem. Apesar das melhorias ele permanece com a traqueostomia e uma sonda de alimentação. Os próximos passos são a liberação do convênio para que o baixista seja levado ao hospital de transição.

“Está no quarto só aguardando o convênio liberar a ida dele para o hospital de transição, que a família achou ter a melhor estrutura e proposta de reabilitação. Mas há um mês esperamos a resposta do plano de saúde e nada. Um tempo precioso que ele poderia estar aproveitando na clínica”.