Virginia Fonseca revelou um problema na gravidez do terceiro filho

Virgínia Fonseca grávida de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe

A contagem regressiva para o nascimento de José Leonardo, o terceiro filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, começou e a apresentadora do SBT não escondeu dos fãs que não está sendo fácil lidar com as dores pelo corpo. Pelo Instagram, ela contou que está mancando e disse que tudo parece muito diferente das gestações anteriores.

“Estou andando mancando e sentindo muitas dores. Não me lembro se fiquei assim na gestação da Maria Alice e da Maria Flor”, disse a influenciadora, que emendou afirmando que se esquece muito rápido das coisas: “Eu, por exemplo, esqueci tudo da gestação delas, então não sei se fiquei mancando tanto assim. Estou sentindo muita dor, mesmo”.

Segundo Virgínia, as dores corriqueiras na terceira gestação acontecem devido ao peso da barriga e também pelo cansaço do dia: “À noite piora porque acho que acumula tudo do dia, então eu manco mais. Acordo bem, descansada, e durante o dia fico ainda mais cansada. É o peso da barriga!”.

A nora do cantor Leonardo pediu que os fãs ajudassem a sua memória e comentassem se ela também andou mancando nas gestações anteriores: “É isso... Quem me segue há mais tempo, se lembrar, me conta se fiquei assim na [gravidez] da Marie Alice e da Maria Flor. Não lembro, mesmo”.

Sthefany Brito dá pista sobre o nascimento do filho caçula

Com 38 semanas de gestação, Sthefany Brito contou aos fãs que Vicenzo, seu filho caçula, pode nascer ainda nesta semana. A atriz, de 37 anos, usou as redes sociais para falar que ela e Enrico, de 3 anos, acham que o bebê chega ao mundo na quinta-feira, dia 5 de setembro.

Ao mostrar o barrigão, a irmã de Kayky Brito contou que há uma espécie de bolão entre a família para o nascimento da criança e ela ficou impressionada quando o filho mais velho disse a mesma data que ela imagina.

“Segundo o Enrico, o Vicenzo nasce daqui a quatro dias, que é 5 de setembro. Tenho anotado no meu telefone um bolão que a gente está fazendo com as pessoas da família e alguns amigos para ver quem vai acertar a data. Várias pessoas já erraram. A maioria achou que a essa altura o Vicenzo já estaria aqui fora”, contou a atriz neste domingo, pelo Instagram.