A última pista de Sthefany Brito sobre o nascimento do filho caçula

Com 38 semanas de gestação, Sthefany Brito contou aos fãs que Vicenzo, seu filho caçula, pode nascer ainda nesta semana. A atriz, de 37 anos, usou as redes sociais para falar que ela e Enrico, de 3 anos, acham que o bebê chega ao mundo na quinta-feira, dia 5 de setembro.

Ao mostrar o barrigão, a irmã de Kayky Brito contou que há uma espécie de bolão entre a família para o nascimento da criança e ela ficou impressionada quando o filho mais velho disse a mesma data que ela imagina.

“Segundo o Enrico, o Vicenzo nasce daqui a quatro dias, que é 5 de setembro. Tenho anotado no meu telefone um bolão que a gente está fazendo com as pessoas da família e alguns amigos para ver quem vai acertar a data. Várias pessoas já erraram. A maioria achou que a essa altura o Vicenzo já estaria aqui fora”, contou a atriz neste domingo, pelo Instagram.

Sthefany Brito fala da reta final da gravidez

Além do bolão, a atriz contou aos fãs o motivo para sumir das redes sociais. Segundo ela, a reta final da gestação tem suas peculiaridades e ela precisa ficar atenta aos sinais, mas alerta que Vicenzo ainda não nasceu: “Ele está aqui firme e forte”.

“Hoje eu sumi daqui porque eu estava enjoada e com pressão baixa o dia inteiro. Minha pressão é baixa naturalmente, na vida, não sei se por conta da gravidez, deu uma piorada. Hoje eu estava me sentindo meio para baixo e fraca”.

Sthefany também disse que sente pressão embaixo dos seios, mais precisamente na área onde divide a barriga: “Sinto muita pressão. Caraca, foi só eu falar que ele mexeu, olha aqui. Gente do céu, o que é isso? Um pé, uma mão?”, disse a atriz ao ver os chutes do bebê.