Grávida de 8 meses: Viih Tube está muito tranquila com a chegada de Ravi

Grávida pela segunda vez, a influenciadora Viih Tube não esconde que está ansiosa para a chegada de Ravi, prevista para novembro de 2024. A ex-BBB, casada com Eliezer, contou que está curtindo cada vez mais a gestação e fez uma reflexão importante, durante um ensaio fotográfico para o GShow: “O primeiro filho ensina e o segundo você aproveita”.

Ao explicar sua constatação, Viih afirma que durante a gravidez e o nascimento de Lua, agora com um ano, ela estava com medo de praticamente tudo, como pegar no colo, dar banho e amamentar: “Era tudo novo para mim, eu nunca tinha pegado um bebê no colo”, declarou a famosa.

Eliezer reflete sobre o convívio com Lua

Durante o ensaio para o site de entretenimento, o ex-BBB comentou sobre o dia a dia com Lua e disse que está muito conectado com a primogênita. Segundo ele, a filha está cada vez mais carinhosa: “Estou apaixonado nessa fase, porque ela é muito carinhosa, me ama, quer que eu fique perto dela”.

Mas, Eliezer não esconde que também está ansioso pela chegada de Ravi, que já conta com 170 mil seguidores nas redes sociais: “Quero ver como será com o Ravi”, afirmou o famoso ao refletir sobre a mudança das dinâmicas dentro de casa com a chegada do segundo filho.

Grávida de 8 meses, Viih Tube se diverte com Lua em lago privativo

Setembro chegou com muita diversão para Viih Tube, Eliezer e Lua. No primeiro dia do mês, a influenciadora aproveitou o bom tempo para curtir ao lado da filha no lago artificial construído no terreno da sua mansão.

“Domingo com solzinhooo☀️ Acho que a coisa mais incrível que fizemos nesta casa foi substituir a piscina comum por esse lago! Já imagino meus filhos vivendo lindas memórias aqui!”, escreveu a ex-BBB ao publicar um vídeo no Instagram. Os seguidores também acompanharam uma caminhada de Viih, que está grávida de oito meses, na beira do lago.