Internet reage ao anúncio da segunda gravidez de Viih Tube e Eliezer

A pequena Lua Di Felice, de 1 ano de idade, foi promovida à irmã mais velha. Na manhã desta segunda-feira, 29 de abril, a influenciadora Viih Tube compartilhou em seu Instagram um vídeo do momento em que descobriu que está à espera de seu segundo filho, com o ex-BBB Eliezer.

Segundo as palavras da influenciadora, o positivo veio depois de 3 meses tentando uma nova gestação e de um desabafo sobre o processo de tentar uma nova gravidez. No vídeo, publicado por ela, é possível ver o momento em que Viih percebe o resultado positivo.

“Mais um teste. Já fiz o xixi e tô esperando. Estou ansiosa porque baixei um aplicativo de tabelinha, segui todas as dicas e estou três dias antes de menstruar. Comprei o teste porque fala que pode fazer seis dias antes. Eu me considero uma tentante de tanto que fiz teste e de todas as vezes que eu já fiz teste, essa é a vez que eu mais tô sentindo que estou grávida”.

Em seguida, a influenciadora avisa que “já deu o tempo” e pega o teste para olhar o resultado, se surpreendendo logo em seguida ao ver o positivo. Em determinado momento, Viih revela que decidiu fazer o teste depois de sonhar que estava grávida e que “uma voz a mandava fazer o teste” para confirmar a gestação.

Ela ainda revela que o vídeo foi gravado antes do anúncio ser feito, visto que ela decidiu esperar atingir a marca de 12 semanas de gestação para revelar a gravidez. “Quando compartilhei a trajetória de tentante eu já estava gravidinha, mas ainda era cedo para contar para vocês, mas quis compartilhar mesmo assim para servir de inspiração para as mamães que estão tentando e passam pela frustração do negativo várias vezes”.

Os seguidores reagiram

Minutos após a divulgação da novidade, a publicação feita por Viih em seu Instagram conquistou milhares de comentários e mensagens de felicitações para a nova chegada do casal. Em meio a famosos e anônimos, seguidores também compartilharam lembranças de suas próprias vidas e parabenizaram Vii e Eliezer.

“Eu chorando junto porque lembro da sensação de saber que estava grávida do maior amor da minha vida”, comentou uma seguidora. “O pessoal espantado com a surpresa dela, sendo que ela é tentante. Gente, estar tentando e sempre ver o resultado negativo é frustrante. Quando faz o teste o inconsciente já se prepara para o negativo. Quando vem o positivo, vem a emoção, o susto, a surpresa e a sensação de conquista”, escreveu outra seguidora ao rebater comentários que criticaram a reação de Viih.