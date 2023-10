Bebê milionária: Fortuna da filha de Viih Tube surpreende; consegue descobrir?

Lua, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, está muito bem de vida, pelo menos, segundo a influenciadora digital, que revelou que a bebê de seis meses de vida já possui um bom valor guardado em sua conta bancária.

Em entrevista ao podcast Podpah, a famosa não escondeu que a pequena já “assinou” contratos de trabalho e todo o dinheiro é guardado para ela no futuro. Na conversa, Viih Tube garantiu que o valor é de cair o queixo de qualquer um.

O valor surpreendente que Lua tem no banco

A conta bancária da pequena Lua está recheada. Fora do programa, a mãe famosa contou aos seguidores que ela é uma bebê milionária: “Inclusive, uma coisa que não contei no PodPah, que é uma curiosidade: a Lua já tem R$ 1 milhão. Juro por Deus, a parte dela das publicidades que ela gravou, ela já tem um milhão, gente”.

Mas, mesmo com todo o conforto do mundo e sabendo que a pequena vai faturar ainda mais, Viih e Eliezer vão conversar sobre dinheiro com Lua no futuro. Segundo a influenciadora digital, antes da primogênita sair gastando tudo que tem, ela vai explicar como o dinheiro surgiu e investirá em educação.

O desabafo da Viih Tube

Com quase o prêmio de um reality show na conta, a filha de Viih Tube e Eliezer está com o futuro aparentemente tranquilo, mas a influencer precisou desabafar depois da entrevista.

Depois de entregar que Lua é uma bebê milionária, a famosa disse: “Eu contei que todo dinheiro que ela recebe, por participar de publicidades comigo, vai pra uma continha dela, mas muita gente ficou chocada”, começou a celebridade da web.

Em seguida, a ex-BBB lembrou que isso está na lei: “Gente, eu sei que não são todos os pais que fazem isso, mas é o correto, até pela Lei, na Justiça. Para um bebê estar participando de uma publicidade, tem que tirar um alvará, tem todo um processo e, dentro desse processo, tem que colocar numa conta da criança, isso é o correto”.

