Batman aparecerá na série ‘O Pinguim’? Saiba o que os criadores da série da HBO disseram

A série da HBO ‘O Pinguim’, que traz de volta o papel de Colin Farrell como Oswald Cobblepot, gerou grande expectativa entre os fãs do Batman. No entanto, os criadores confirmaram que Robert Pattinson não aparecerá no traje do popular super-herói.

Lauren LeFranc, showrunner e roteirista da série, explicou em uma entrevista com a revista SFX que a ausência do Batman faz parte da visão única da série.

Ao contrário dos filmes de Matt Reeves, que apresentam Gotham a partir da perspectiva do Cavaleiro das Trevas, ‘O Pinguim’ foca nos aspectos mais sombrios e reais da cidade.

LeFranc destacou que a série pretende oferecer uma experiência diferente ao mergulhar nas ruas de Gotham e na vida cotidiana de seus personagens mais marginais.

Enquanto os filmes do Batman oferecem uma visão de cima, ‘O Pinguim’ adentra o submundo criminoso da cidade, mostrando a ascensão de Cobblepot sem a presença constante do herói.

De acordo com os fãs, essa abordagem permite explorar novas dimensões de Gotham, mostrando aspectos que não são vistos nos filmes centrados no Batman.

Visão de Matt Reeves

Reeves, diretor de ‘The Batman’ e produtor de ‘O Pinguim’, também abordou a ausência do Cavaleiro das Trevas na série. De acordo com a Variety, Reeves apontou que a falta do Batman não diminui a conexão com o universo do filme.

De acordo com Reeves, a influência dos eventos e do legado de ‘The Batman’ continua sendo palpável na série.

Embora o Batman não apareça fisicamente, sua presença e o impacto de suas ações continuam afetando a narrativa de ‘O Pinguim’, contribuindo para a atmosfera geral da história.

Em conclusão, embora o Batman não esteja presente, sua influência e o impacto de seu mundo continuam sendo fundamentais para a trama da série.

De acordo com muitos fãs, essa abordagem permite que os espectadores experimentem Gotham de uma perspectiva diferente, enriquecendo o universo que rodeia o Cavaleiro das Trevas.