As autoridades britânicas estão investigando o significativo aumento nos preços dos ingressos para o Oasis

Não há dúvida de que o anúncio do retorno do Oasis após 15 anos foi um verdadeiro choque no Reino Unido e na Irlanda, já que a turnê terá alcance em várias cidades, mas também impactou outras regiões do planeta, como os Estados Unidos e a América Latina, diante da expectativa de que a próxima turnê em 2025 ultrapasse as fronteiras do Reino Unido.

No sábado, 31 de agosto, em questão de minutos, os ingressos se esgotaram através do site oficial da banda, situação antecipada por todos devido à grande expectativa e longa espera de ver novamente juntos no palco os irreverentes irmãos, Noel e Liam Gallagher.

"As entradas para o concerto do Oasis Live '25 no Reino Unido e Irlanda já estão esgotadas. Por favor, note que existem bilhetes falsificados ou inválidos no mercado secundário. Os bilhetes SÓ podem ser revendidos, ao seu valor nominal, através do @TicketmasterUK e @Twickets", confirmou o Oasis através de uma postagem em sua conta na rede social X.

Investigação sobre os altos preços

Nesta segunda-feira, 2 de setembro, o governo britânico anunciou o início de uma investigação devido à demanda de muitos usuários por altos custos de ingressos, confirmada pela ministra da Cultura, Lisa Nandy, que acrescentou que era "deprimente ver preços enormemente inflacionados" em sites operados por canais autorizados.

Embora não tenha sido mencionado pela funcionária, especialistas no assunto e diversos meios de comunicação britânicos indicam que a acusação foi direcionada ao gigante multinacional de venda de ingressos, Ticketmaster, empresa que já esteve envolvida em uma polêmica semelhante nos Estados Unidos, no início da turnê de Taylor Swift, o que motivou uma investigação federal e até mesmo a intervenção do presidente, Joe Biden.