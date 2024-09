Adele deixará o palco após seu último show em Las Vegas: “Eu levarei vocês no meu coração”

Nos últimos meses, Adele tem se apresentado com sucesso em sua residência em Las Vegas. No entanto, a artista agora deu a entender que, após terminar seus shows restantes, planeja tirar um tempo de folga.

Vale ressaltar que esta é uma tática recorrente da cantora, pois ela frequentemente tira pausas em sua carreira para recarregar suas energias.

O que Adele disse?

Num recente concerto em Munique, a cantora britânica informou aos seus fãs que não os verá "por muito tempo" depois de terminar suas apresentações em novembro.

"Tenho 10 shows para fazer, mas depois disso não vou te ver por um tempo incrivelmente longo, e vou te carregar no meu coração," declarou aos seus fãs presentes.

A artista encerrou sua temporada em Munique em 31 de agosto, após começar no dia 2 do mesmo mês no local ao ar livre Messe München. Esta série de concertos marcou seu retorno à Europa continental após vários anos de ausência.

Além disso, a informação foi confirmada pela People, uma publicação que assegurou que Adele planeja fazer uma pausa.

Até alguns fãs nas redes sociais também apontaram o hábito da artista de desaparecer por um tempo e focar em sua vida pessoal. Neste caso, a razão seria passar mais tempo com seu filho e parceiro.

Quando serão os últimos shows do cantor?

Os últimos 10 concertos da turnê 'Weekends with Adele' no The Colosseum at Caesars Palace estão confirmados de 25 de outubro a 23 de novembro deste ano. Embora originalmente estivessem agendados para março, tiveram que ser remarcados em fevereiro devido a problemas de saúde que obrigaram a cantora a passar por um rigoroso e necessário descanso vocal.

A atual turnê da Adele tem capturado a atenção de muitos fãs por ser uma das mais impressionantes, graças aos momentos virais em que ela protagonizou.