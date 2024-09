Três filmes que combinam perfeitamente ficção-científica e romance

A ficção científica costuma se apoiar em outros gêneros para contar histórias mais completas e envolventes que conseguem capturar não apenas esse mercado específico, mas também atrair aqueles que preferem outros, como é o caso dos fãs de romance.

Combinar o romance com a ficção científica permite que possamos ter o que nos torna mais humanos e misturá-lo com coisas ou temas que empurram a humanidade para o limite de se tornar inumana. Abaixo, destacamos três excelentes filmes de ficção científica que se combinam com o romance e são divertidos de assistir neste domingo. Todos estão disponíveis para streaming nas plataformas Netflix, Max e Amazon Prime Video.

Questão de Tempo (2013) | Netflix

À primeira vista, a história de Questão de Tempo não é única: Tim se apaixona por Mary e, apesar das complicações em seu relacionamento, eles conseguem ficar juntos. No entanto, a trama se destaca por incorporar um detalhe chave: todos os homens da família de Tim podem viajar no tempo, é uma espécie de dom genético. Isso permite a Tim reviver seus primeiros encontros com Mary até garantir que aconteçam exatamente como ele deseja, garantindo assim que seu relacionamento siga o caminho que ele deseja.

Brilho eterno de uma mente sem lembranças (2004) | Max e Amazon Prime Video

"Aparentavam ser o casal perfeito, o primeiro encontro deles foi mágico, mas com o passar do tempo ela desejou nunca tê-lo conhecido. Seu desejo se torna realidade graças a uma invenção polêmica e radical. No entanto, eles descobrirão que o destino não pode ser controlado", é a sinopse deste filme considerado um dos melhores do século XXI até o momento, com as melhores interpretações da maioria do elenco, incluindo Kate Winslet, que recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. O roteiro de Charlie Kaufman ganhou o prêmio de Melhor Roteiro Original na mesma cerimônia.

O lagosta (2015) | Netflix

Um dos filmes mais estranhos de Yorgos Lanthimos surgiu no início de sua carreira. ‘O Lagosta’ conta a história de David, um homem que, após se divorciar, é obrigado a ir para um hotel onde, ou encontra um novo parceiro romântico nos próximos quarenta e cinco dias, ou se transforma em um animal de sua escolha.