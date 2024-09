Séries e filmes que você deve assistir antes que sejam removidos da Netflix: Matt Damon atua em um

O Netflix irá adicionar novas séries, programas e filmes à sua biblioteca com o objetivo de conquistar mais assinantes até o final do ano, mas também removerá vários títulos nas próximas semanas.

Entre os projetos que deixarão a plataforma de streaming para dar lugar aos lançamentos estão alguns filmes e séries que valem a pena ver ou rever antes de se despedirem para sempre.

Séries e filmes na Netflix que você deve assistir antes que sejam removidos neste fim de semana

Por isso, a seguir, apresentamos cinco produções de diferentes gêneros na Netflix que você deve assistir neste fim de semana antes que sejam removidas do catálogo para a América Latina.

Caçadores de Obras-Primas

George Clooney, Matt Damon e Bill Murray são algumas das estrelas deste drama inspirado no livro "The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greatest Treasure Hunt in History" de Robert M. Edsel.

Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de curadores de arte, historiadores e especialistas se unem para recuperar obras roubadas antes que Hitler as destrua.

Último dia para assistir na Netflix: 6 de setembro

A Catedral do Mar

Os atores Aitor Luna, Daniel Grao e Michelle Jenner lideram esta série de drama histórico espanhol baseada no primeiro romance homônimo do advogado e escritor espanhol Ildefonso Falcones.

Sinopse: Durante o século XIV, em Barcelona, um servo determinado a alcançar a liberdade e a riqueza provoca o desprezo da classe nobre e a suspeita da Inquisição.

Último dia para assistir na Netflix: 30 de agosto

Soul Surfer - Coragem de Viver

Os talentosos AnnaSophia Robb, Helen Hunt e Dennis Quaid são os protagonistas deste emocionante e inspirador drama biográfico sobre a vida da surfista Bethany Hamilton.

Sinopse: A surfista Bethany Hamilton reúne coragem para voltar a competir depois de perder o braço em um ataque de tubarão. Baseado em uma história real.

Último dia para assistir na Netflix: 31 de agosto

The 100

Eliza Taylor, Paige Turco e Bob Morley lideram o elenco desta bem-sucedida série de ficção científica com sete temporadas baseadas na série literária de mesmo nome da escritora Kass Morgan.

Sinopse: Um século depois da Terra ter sido devastada por um holocausto nuclear, cem habitantes de uma estação espacial retornam ao planeta para determinar se é habitável.

Último dia para assistir na Netflix: 31 de agosto