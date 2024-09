Filha de Pink reapareceu e surpreendeu com sua mudança de imagem aos 13 anos

Pink é uma das cantoras mais famosas e bem-sucedidas de todos os tempos e, mesmo se dedicando à sua família, continua a triunfar com sua voz.

E não é a única, pois sua filha Willow Sage, que já tem 13 anos, tem mostrado seu grande talento para o canto e em diferentes ocasiões tem cantado com sua mãe.

Recentemente, ela fez isso novamente e surpreendeu com uma nova imagem, mas tem sido alvo de críticas por sua aparência.

Pink se apresentou na noite de quinta-feira no encerramento da Convenção Nacional Democrata em Chicago ao lado de sua filha Willow Sage.

Mãe e filha cantaram a música ‘What about us’ do álbum ‘Beautiful Trauma’, mas o que mais surpreendeu foi o novo visual da filha.

A jovem de 13 anos agora tem o cabelo curto, num estilo de corte pixie, e usou um visual total black com calças, camiseta, cinto e botas rock.

Por isso, ela recebeu duras críticas e foi comparada com a filha de Jennifer Lopez, Emme, que há anos opta por um estilo andrógino e tem o cabelo curto.

"Como a filha de JLo, por que todas as filhas de famosos acabam assim", "sua filha é linda, mas esse visual não combina com ela", "por favor, tão bonita que era e agora acabou como a filha de JLo", "Parece que outra filha de famoso está prestes a se tornar um menino", É filha, mas parece filho?", "ela tinha um estilo tão bonito e glamouroso, que pena", "ela é linda, mas com esse visual não, não favorece", "outra com estilo andrógino, é que não há outra coisa", e "parece que ser menina saiu de moda", foram algumas das críticas cruéis.

Até recentemente, Willow tinha o cabelo comprido e usava vestidos coloridos, por isso surpreendeu ao abandonar esse estilo e adotar uma nova imagem.

No entanto, não é a primeira vez que ela aparece com o cabelo curto, há alguns anos ela o usou assim, mas desta vez foi criticada não apenas pelo corte, mas também pela mudança em seu estilo, revelando o pior da sociedade.