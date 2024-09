Ex-BBB Nizam é confirmado em novo reality show, segundo colunista

Após participar do ‘BBB 24′, Nizam Hayek pode entrar em mais um reality show. O influenciador supostamente será um dos participantes da nova edição do De Férias com o Ex, da MTV. Segundo foi divulgado pelo colunista Gabriel Perline, da Contigo!, o ex-brother estará ao lado de Martina Sanzi e Aryan Almeida.

A próxima temporada do reality acontece em Cartagena de las Índias, na Colômbia. Mas, até o momento, a MTV não oficializou informações sobre a estreia do programa.

Nizam teve pouca aceitação do público que acompanhou a 24ª temporada do ‘Big Brother Brasil’, sendo o quarto eliminado, com apenas 17,14% dos votos para permanecer na competição da TV Globo.

Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, o brother abriu um perfil na Privacy e ingressou na produção de conteúdo adulto. Nizam até mesmo influenciou outro ex-BBB de sua edição a entrar para esse mundo, o Juninho.

Nizam levou esporro de Thais Fersoza sobre falas machistas no ‘BBB 24′

Após ser eliminado com 17,14% dos votos, Nizam participou do ‘Bate-papo BBB’ e levou um verdadeiro esporro da apresentadora Thais Fersoza, que falou sobre as atitudes machistas do ex-brother.

Enquanto ele dizia que suas falas sobre Yasmin Brunet foram “uma infelicidade gigantesca”, a atriz tentou fazer com que o influenciador percebesse o que realmente aconteceu antes da sua eliminação, mas acabou soltando o verbo em cima dele.

“Você consegue enxergar isso, claramente, como uma atitude machista, desrespeitosa. Com tanta coisa interessante para falar, você viu que menina legal, fulano é legal, fulano é bacana, me identifiquei com fulano, você foi falar do corpo da mulher”, comentou Taís.

Giovanna Pitel dispensou o conteúdo 18+ produzido por Nizam

A ex-BBB Giovanna Pitel tem uma opinião bem forte sobre o investimento do ex-brother na produção de conteúdo 18+ em plataformas digitais. Durante o ‘Na Cama com Pitanda’ (Multishow), ela afirmou que quando Nizam começou a mostrar tudo ao publicar fotos e vídeos sensuais ele acabou perdendo a graça.

A declaração veio após Giovanna ser questionada se tinha assistido o último vídeo explícito do ex-BBB na plataforma adulta. A alagoana disse que sim e explicou o motivo: “Eu vi. Vazou. Dessa vez eu não procurei, não!”, disse ela, revelando que a gravação apareceu em sua timeline do X, antigo Twitter.