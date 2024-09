É hora de parar de ver cabelos grisalhos como sinal de velhice: Salma Hayek deslumbra de biquíni ao natural

Se algo que a atriz mexicana Salma Hayek tem é segurança e elegância, e esses dois princípios a acompanham o tempo todo. Seja num tapete vermelho ou numa saída casual, ela nunca perde o glamour e com qualquer roupa exibe seu corpo espetacular.

Desta vez, as férias de verão conseguiram trazer o melhor de Hayek, que nos mostrou seu corpão em trajes de banho de sonho, como fez esta semana em Ibiza (Espanha), onde exibiu um biquíni chamativo em amarelo vibrante, destacando-se por alguns detalhes franzidos no centro do top e nas laterais da calcinha.

O seu visual sensual foi completado com óculos de sol, um colar de contas e o seu enorme anel de diamantes. O seu cabelo estava com duas tranças, deixando que as mechas brancas ao redor do seu rosto voassem livremente.

Em uma segunda foto, ela até empurra seu cabelo para trás para mostrar suas raízes brancas.

A atriz de ‘Casa Gucci’ e ‘Eternos’ mais uma vez nos mostrou que aos 57 anos, é possível parecer sensual e, além disso, digna e orgulhosa com seu cabelo grisalho.

Exibir o corpo e os cabelos brancos sem filtros

A estrela de cinema tem falado publicamente várias vezes sobre a importância de mostrar o corpo real sem filtros ou retoques. De acordo com a revista Glamour, ela é considerada a porta-voz para dizer a todas as mulheres, através de sua imagem, que somos bonitas por dentro e por fora.

Mostrar seu cabelo grisalho é mais uma prova de que esta mulher tem uma segurança inabalável e no post que ela compartilhou em seu Instagram com imagens espetaculares de biquíni, ela exibiu para todos os seus seguidores.

A mexicana escreveu como legenda: “Biquíni amarelo + Cabelo branco = combinação perfeita”.

Os especialistas em moda destacam que Salma Hayek tem sido uma defensora incansável da beleza real, por isso suas palavras são poderosas e um exemplo de amor próprio.

Os seus seguidores elogiaram-na por sempre se apresentar ao natural, até mesmo algumas deixaram claro que os cabelos brancos não devem ser uma preocupação e sim devem ser usados com orgulho.

“É hora de parar de ver mulheres com cabelos grisalhos como velhas”: Salma Hayek deslumbra de biquíni e naturalmente Salma Hayek aproveita férias de verão em Ibiza, Espanha (Instagram: @salmahayek)

“Melhor agora do que quando era jovem. Como o vinho Rioja espanhol, quanto mais anos, melhor”, “Já é hora de as mulheres que querem deixar os cabelos grisalhos não serem vistas como velhas, pois nos homens isso é chamado de SEXY”, “Dama linda com o melhor corpo”, “Não importa o quê, você continua sendo linda”, são alguns dos comentários que a atriz recebeu na rede social Instagram.