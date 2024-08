Um novo amor? Ben Affleck estaria saindo com uma famosa bilionária no meio de seu divórcio com JLo

Após uma onda de rumores apontando para um divórcio iminente entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, foi a Diva do Bronx quem finalmente confirmou quando compareceu ao tribunal por si mesma, para iniciar os trâmites do divórcio do famoso ator que interpretou o Batman.

ANÚNCIO

Passaram muitos meses antes de o casal confirmar sua separação, pois poucos acreditaram no amor que renasceu entre os atores que foram um casal no início dos anos 2000, estando perto de subir ao altar naquela época. No entanto, duas décadas tiveram que se passar até que finalmente pudessem dar esse passo em seu relacionamento.

Alguns dias depois de ter sido anunciado que os trâmites do divórcio haviam começado, Ben Affleck foi visto com uma mulher que, além disso, vem de uma poderosa família dos Estados Unidos, desencadeando toda uma onda de especulações sobre a natureza de seu relacionamento, já esqueceu da JLo?

Bennifer Ben Affleck e Jennifer Lopez (Amy Sussman en Getty Images)

Ben Affleck é visto com esta famosa mulher no meio de sua separação de JLo

Passaram apenas alguns dias desde que a People revelou que Jennifer Lopez “se cansou de esperar” que seu relacionamento tomasse um rumo positivo, mostrando como a atriz estaria após tomar essa difícil decisão em sua vida: “Ela realmente se esforçou ao máximo para que as coisas funcionassem e está com o coração partido”.

Além disso, uma fonte próxima revelou que Jennifer Lopez estaria pronta para seguir em frente pois: "Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu nenhuma indicação de que queira continuar com o casamento".

Enquanto a prioridade de Jennifer Lopez continuam sendo seus gêmeos, Emme e Max, Ben Affleck encontrou refúgio em sua ex-esposa e amiga Jennifer Garner, além de seus filhos, Violet, Fin e Samuel, no entanto, informações fornecidas pelo Page Six, revelariam que o ator estaria saindo com uma famosa mulher que vem de uma das dinastias mais poderosas dos Estados Unidos.

No meio de seu divórcio com a Diva do Bronx, anunciado em 20 de agosto, Ben Affleck foi visto saindo com a filha do político e advogado Robert F. Kennedy Jr.: “Ele tem passado tempo com Kick Kennedy” e eles “foram vistos no Polo Lounge do Hotel Beverly Hills e em outros lugares da moda”.

ANÚNCIO

Embora a natureza de seu relacionamento seja desconhecida, diz-se que eles podem estar se encontrando porque estão trabalhando em algum tipo de projeto, embora isso ainda seja desconhecido.

Quem é Kick Kennedy?

Kathleen Alexandra Kennedy, mais conhecida como ‘Kick Kennedy’, é filha de Robert F. Kennedy Jr. e sobrinha-neta de John F. Kennedy. Ela nasceu em 13 de abril de 1988 no seio de uma das dinastias mais poderosas nos Estados Unidos. No entanto, ao contrário dos membros de sua família, ela buscou se afastar da política para seguir a carreira de atriz, participando de programas como ‘Curb your enthusiasm’, ‘Newsroom’ e ‘Gossip Girl’.

Atualmente tem 36 anos, foi nomeada em homenagem a Kathleen Agnes ‘Kick’ Cavendish,, Marquesa de Hartington, filha de Joseph P. Kennedy e Rose Kennedy, compartilhando não apenas seu nome, mas também uma história trágica, pois, enquanto o primeiro marido dela morreu durante a Segunda Guerra Mundial, o noivo da jovem, um herdeiro bilionário bancário, morreu “de um ataque cardíaco após tomar ayahuasca antes de entrar em reabilitação em Cancún, México”, conforme relatado pela Vanity Fair.