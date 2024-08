Miss Universo 2024: quando será realizado e onde será a sede

É oficial! Foi revelado que Miss Universo 2024 será realizado no México, sendo a 73ª edição do concurso de beleza, que retorna após vários anos ao solo mexicano, o que tem gerado grande emoção entre os fãs.

Aqui compartilhamos todos os detalhes sobre a transmissão e o que se espera, para que você não perca.

Como será o Miss Universo 2024

O concurso Miss Universo 2024 será realizado em duas fases principais: a etapa Preliminar e a Grande Final. Ambas ocorrerão durante a primeira semana de novembro, com a Preliminar marcada para quinta-feira, 14 de novembro, e a Grande Final para sábado, 16 de novembro.

O evento será realizado na Arena CDMX, um lugar icônico na Cidade do México. Os ingressos já estão à venda através da plataforma Superboletos, e os interessados poderão escolher entre adquirir ingressos para a etapa Preliminar, a Grande Final ou para ambos os eventos.

Onde se poderá acompanhar ao vivo o concurso de beleza?

Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente à Arena CDMX, o concurso Miss Universo 2024 será transmitido ao vivo. Os espectadores terão a oportunidade de acompanhar o evento e seus momentos mais marcantes através do canal oficial do YouTube da Miss Universe e da transmissão na televisão aberta pela Telemundo. Essas plataformas oferecerão a possibilidade de que milhões de pessoas ao redor do mundo vivenciem o evento em tempo real.

A última vez que o Miss Universo foi realizado no México

O México foi o anfitrião do concurso pela última vez em 2007, quando a 56ª edição do evento ocorreu no Auditório Nacional da Cidade do México em 28 de maio. Nesta edição, 77 participantes de diferentes países competiram pelo título, que foi conquistado por Riyo Mori do Japão, que sucedeu Zuleyka Rivera como Miss Universo.