Este filme acabou de chegar ao Netflix e já está no topo dos mais assistidos

O Netflix publicou na última terça-feira, 20 de agosto, as listas dos filmes e programas de televisão mais assistidos em inglês e em outros idiomas em sua plataforma em todo o mundo durante a semana passada.

No período de 12 a 18 do mês, uma variedade de produções diferentes conseguiu atrair os usuários, mas apenas um ficou em primeiro lugar no top 10 do gigante do streaming.

No caso dos filmes, houve um que não apenas ficou em primeiro lugar no ranking de filmes em língua inglesa mais assistidos no mundo ao ganhar 33,1 milhões de visualizações em quase três dias.

Graças aos números obtidos, a trama que acumulou 60.100.000 horas de visualização apenas em sua estreia também se tornou o projeto mais assistido globalmente durante esta semana.

Qual é o filme mais assistido na Netflix em todo o mundo atualmente?

Trata-se de ‘A Liga’, um filme de ação e comédia estrelado por Mark Wahlberg e Halle Berry e dirigido por Julian Farino, que chegou à biblioteca da Netflix em 16 de agosto de 2024.

Escrito por Joe Barton y David Guggenheim, a bem-sucedida produção narra em quase duas horas uma cativante história sobre espionagem, missões arriscadas e amores de colégio que se reencontram.

A trama gira em torno de Mike, um trabalhador da construção em Nova Jersey que está satisfeito com sua vida modesta. Seus dias mudam drasticamente quando reencontra sua namorada do ensino médio, Roxanne.

Mark Wahlberg e Halle Berry em cena do filme A Liga Netflix (Laura Radford/Netflix © 2024)

No entanto, o encontro entre os dois após 25 anos sem se verem não foi por acaso. Sua ex agora trabalha para a Liga, uma agência governamental secreta e heterodoxa, e foi procurá-lo de propósito.

Ela está certa de que ele é perfeito para uma perigosa missão das forças de inteligência na Europa. Mike aceita e se lança em uma aventura onde faíscas voam em todos os sentidos.

A sinopse na Netflix diz: “Um trabalhador da construção civil passa de ser um cara comum a um espião em formação quando seu amor de escola o recruta para uma missão de espionagem”.

Mark Wahlberg e Halle Berry em uma cena do filme A Liga Netflix (Laura Radford/Netflix © 2024)

O que a crítica disse sobre ‘A Liga’

No entanto, embora ‘A Liga’ tenha sido um sucesso entre os assinantes da Netflix, a produção não foi tão bem recebida pelos críticos, que deram críticas mistas.

Frank Scheck, da The Hollywood Reporter, opinou que o filme “é um divertimento bastante agradável, que provavelmente será esquecido imediatamente até que chegue a inevitável sequência”.

Shaina Weatherhead, do Collider, escreveu que “é o tipo perfeito de filme para se comer pipoca, que talvez não mude sua vida, mas a tornará consideravelmente mais divertida por uma hora e meia”.

Enquanto isso, William Bibbiani, do The Wrap, concluiu: “Na verdade, não há nada para recomendar em ‘A Liga’, exceto pelo fato de que ele existe e pode ser visto. É uma perda de tempo inofensiva porque é uma séria perda de uma boa ideia”.