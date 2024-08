Um cantor se torna a nova figura paterna do príncipe Harry

Segundo o Príncipe Harry, a humanidade pode gerenciar os riscos da IA e das redes sociais ao mesmo tempo em que aproveita os benefícios de ambas as tecnologias

O príncipe Harry substituiu sua figura paterna por David Foster, produtor musical de Hollywood e compositor de filmes, de acordo com uma fonte anônima.

O duque, além de estar afastado da realeza, teve sua relação com seu pai abalada em 2020, quando este decidiu se afastar da coroa e se mudar para os Estados Unidos.

Harry contou detalhes da família britânica em seu livro Spare

A ruptura com a família britânica piorou quando o príncipe Harry publicou suas memórias em Spare em 2023. Desde sua chegada à Califórnia, o círculo de amigos entre Meghan Markle e o príncipe mudou.

Este novo círculo de confiança inclui o músico canadense, conforme relatado pelo The Times de Londres.

David Foster e sua proximidade com o príncipe Harry

O compositor de cinema de 74 anos é apenas um ano mais novo que o rei Charles III e tornou-se uma pessoa de confiança dos Sussex nos Estados Unidos.

O vencedor de 16 prêmios Grammy vive perto de Harry e Meghan em seu luxuoso bairro de Montecito e é o homem que Harry frequentemente procura para conselhos.

O vínculo foi descrito como “pai e filho”

Na verdade, o vínculo foi descrito como "bonito" pela esposa de Foster, a atriz Katharine McPhee, que disse que a dupla é muito "como pai e filho".

“Meu marido tem um relacionamento muito, muito bonito com Harry. Eles são muito carinhosos”, acrescentou. McPhee também é muito próxima de Markle, pois ambas frequentaram a mesma escola secundária católica em Los Angeles”.

Embora McPhee não fosse amiga da duquesa, elas se reencontraram em Londres enquanto McPhee estava estrelando o musical ‘Waitress’. A partir desse momento, a amizade entre Harry e Foster começou.

“Estava feliz por poder ajudá-los no que pudesse através do meu amigo, e parecia que tinham descansado muito bem”, disse ao Daily Mail naquele momento. “Eles são uma família jovem e moderna. Tenho certeza de que querem equilibrar seu compromisso com a coroa”.