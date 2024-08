Estas são as brigas mais escandalosas dos irmãos Gallagher no Oasis

O Oasis confirmou nesta terça-feira, 27 de agosto, através de suas redes sociais, que voltarão aos palcos após 15 longos anos de ausência, devido às marcadas diferenças pessoais entre os irmãos e líderes fundadores da banda, Noel e Liam Gallagher.

Foi casualmente uma briga que originou a separação da famosa banda britânica em agosto de 2009, quando antes de um show programado em Paris, França, Noel escreveu no site da banda a decisão determinante de renunciar por não suportar as atitudes de seu irmão mais novo e vocalista principal: “Com um pouco de pesar e alívio, anuncio que estou saindo do Oasis. As pessoas escreverão e dirão o que quiserem, mas simplesmente não podia continuar trabalhando com Liam nem mais um dia”.

Carreira cheia de sucessos e muitas lutas

Não é preciso ser um fã fanático do Oasis para saber sobre a rivalidade entre os irmãos nascidos em Manchester. A primeira grande briga pública ocorreu em 1994, após uma apresentação tumultuada em que metade da formação tocou sob efeito de drogas e que terminou com Liam atirando sua pandeireta em Noel.

Outro momento capturado pela mídia foi durante a gravação de seu segundo disco, ‘What’s the Story) Morning Glory?’. Foi revelado que Liam chegou para a gravação com um grupo de desconhecidos bêbados, o que indignou Noel, que não hesitou em acertá-lo na cabeça com um taco de críquete. Ao longo dos anos, esse objeto seria leiloado por uma quantia exorbitante.

Os irmãos tiveram outro momento inesquecível em 1996, quando no MTV Unplugged, Liam se recusou a se apresentar e, para piorar, ficou observando com uma expressão de mau humor do camarote o show e até interrompeu o concerto por um momento para zombar de Noel.