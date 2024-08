Desfalque na TV Globo: Quanto tempo Ana Maria fica fora do ‘Mais Você’?

Diagnosticada com Covid-19, Ana Maria Braga, de 75 anos, não revelou a data de retorno aos estúdios da TV Globo, em São Paulo, onde o ‘Mais Você’ é gravado. Mas, seguindo as normas implementadas pelo Ministério da Saúde desde 2022, a apresentadora pode ficar 10 dias afastada do matinal.

Segundo o protocolo criado no auge da pandemia, a pessoa diagnosticada com o vírus deve ficar isolada de 5 a 10 dias.Vale reforçar que o documento afirma que o primeiro dia de infecção acontece 24 horas após o início dos primeiros sintomas.

Além de ficar isolada em casa, Ana Maria Braga deve usar máscara de proteção e realizar um novo teste de covid-19 ao completar cinco dias desde o começo dos sintomas. Caso o resultado seja positivo, ela deve ficar mais dois dias reclusa, mas se der negativo é possível voltar ao trabalho.

Ana Maria Braga revela novo diagnóstico de Covid-19 pelas redes sociais

Nesta terça-feira (27), a apresentadora do ‘Mais Você’ anunciou, pelo Instagram, que não estaria nos estúdios da TV Globo para apresentar o programa matinal. No recado aos fãs, a famosa disse que testou positivo para Covid-19: “Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez”.

Ana Maria disse que precisa descansar por alguns dias para se recuperar e lembrou que segue imunizada: “Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta”, escreveu a apresentadora do ‘Mais Você’ no Instagram.

Ana Maria Braga revela diagnóstico de Covid-19 pelo Instagram (Reprodução/Instagram)

O afastamento de Ana Maria Braga não prejudicou o ‘Mais Você’. A apresentadora foi substituída por Fabrício Battaglini e Tati Machado que explicaram tudo para quem acompanhou o matinal.

Ana Maria Braga teve Covid-19 em outros momentos

A última vez que Ana teve que se afastar do trabalho por causa da Covid-19 foi em fevereiro de 2023, quando revelou que estava com sintomas leves da doença: “Nem se compara à primeira vez que tive”, escreveu a apresentadora na época.