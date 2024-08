Diagnóstico médico afasta Ana Maria Braga do ‘Mais Você’; entenda

Ana Maria Braga testou positivo, pela quarta vez, para Covid-19 e fica afastada do ‘Mais Você’ a partir desta terça-feira (27). Os sintomas de gripe foram os primeiros que apareceram, segundo a apresentadora da TV Globo.

“Hoje de manhã, logo que acordei, decidi repetir o teste de Covid que fiz ontem, pois estava com sintomas de gripe. Infelizmente, o resultado foi positivo desta vez”, comentou ela.

Em seguida, Ana Maria disse que precisa descansar por alguns dias para se recuperar e lembrou que segue imunizada: “Felizmente, estou com todas as vacinas em dia. Cuidem-se por aí e logo estarei de volta”, escreveu a apresentadora do ‘Mais Você’ no Instagram.

A última vez que Ana teve que se afastar do trabalho por causa da Covid-19 foi em fevereiro de 2023, quando revelou que estava com sintomas leves da doença: “Nem se compara à primeira vez que tive”, escreveu a apresentadora na época.

No entanto, o afastamento de Ana Maria Braga não deve prejudicar o ‘Mais Você’. Como sabemos, a loira deve ser substituída a partir desta terça-feira, mas a TV Globo não anunciou quem estará no comando da atração, mas Fabricio Battaglini e Talitha Morete, geralmente, tomam conta do matinal até a famosa voltar.

Aos 88 anos, Tom Zé está internado em São Paulo

Apresentando sintomas de gripe, o cantor também foi internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Segundo a esposa, Neusa Martins, Tom Zé está há três dias fazendo exames.

Ainda não há um diagnóstico final sobre a saúde do tropicalista, que apresenta “um pouco de anemia” e “uma fragilidade no rim”, segundo a esposa, que aguarda pelos resultados dos exames feitos por especialistas em cardiologia e infectologia.

Segundo Neusa, a expectativa é que Tom Zé tenha alta nesta terça-feira (27): “Se ele está lúcido? As enfermeiras que o digam. Elas estão quase enlouquecendo com o tanto que ele fala”, brinca ela.