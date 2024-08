Kate Middleton e o príncipe William interrompem suas férias dos sonhos devido a tratamento contra o câncer

Kate Middleton e o príncipe William sempre quiseram viajar para a África com seus filhos George, Charlotte e Louis. São férias dos sonhos que estão sendo adiadas no momento devido ao tratamento que ela está fazendo contra o câncer.

O continente africano sempre foi muito especial para ambos. Lá, o príncipe participou de atividades de conservação através da Tusk Trust. Na verdade, foi no Quênia onde William pediu Kate em casamento em 2010.

“África é mágica. Fim da história. É completamente natural que William queira levar sua jovem família para ver as maravilhas da vida selvagem e do deserto africano antes que seja tarde demais”, disse a especialista real Jennie Bond à Revista OK!.

Ele continuou: “Não há como William levar as crianças lá sem Kate, então pode levar um tempo antes que possam desfrutar dessa experiência em família enquanto ele se concentra em seu tratamento”.

Destacou que a falecida princesa Diana compartilhou momentos especiais com o príncipe William e o irmão Harry na África, onde ela lhes "transmitiu valiosas lições de vida". Ele indicou que "William disse que aponta para as pessoas necessitadas para seus filhos, como as pessoas sem-teto que dormem mal, e se esforça para explicar que é seu dever tentar ajudar".

À importância de ajudar o próximo, acrescenta-se "ver a maravilha nos rostos das crianças quando veem leões, rinocerontes e girafas é um momento que nenhum pai deve perder", afirmou a especialista.

Nova aparição de Kate Middleton

A princesa Kate Middleton, de 42 anos, foi vista novamente na manhã deste domingo enquanto ia de carro para a igreja de Crathie Kirk na vila de Crathie, na Escócia, perto das propriedades da família Balmoral Estate.

Estava ao lado de seu marido, o príncipe William, que estava dirigindo, e seu filho mais velho, o príncipe George. O casal parecia muito sorridente, enquanto conversavam a caminho da igreja.

O novo avistamento de Kate e seu sorriso denunciam que aparentemente, tudo está indo muito bem em seu tratamento contra o câncer.