Por que Kate Middleton não quer educar seus filhos como a princesa Diana

O distanciamento entre o príncipe William e seu irmão mais novo, o príncipe Harry, tem crescido significativamente nos últimos anos. Este tipo de tensões familiares é exatamente o que Kate Middleton deseja evitar a todo custo na educação de seus filhos.

E apesar de a princesa Diana ter feito o seu melhor para criar os seus dois filhos, fruto do casamento com o príncipe Charles, a futura rainha consorte do Reino Unido procura criar laços mais fortes com os seus três filhos, até à prova dos acontecimentos da realeza.

Como Kate Middleton estaria educando seus filhos

O príncipe e a princesa de Gales estão procurando uma maneira diferente de criar sua família, com o objetivo de que a história não se repita entre os irmãos George, Louis e Charlotte no futuro.

De acordo com a especialista em realeza, Jennie Bond, citada pela Vanidades, eles optaram por uma criação “muito mais próxima e normal”, o que é uma abordagem moderna em comparação com o que foi visto na história da família real britânica.

Kate Middleton e Príncipe William estão mudando a educação dos filhos Bruce Adams (WPA Pool/Getty Images)

"Está muito bem repetir o mantra real de que o 'dever' é o mais importante. Mas se perguntar às pessoas 'normais' quais são suas prioridades, não tenho dúvidas de que quase cem por cento das pessoas diriam que a família. A família é o que conta acima de tudo", disse Bond.

Isso ressoa com a visão que Kate e William têm para seus filhos: priorizar o bem-estar da família acima dos rígidos protocolos que têm marcado a realeza, já que supostamente o futuro rei estaria muito magoado com o que aconteceu com Harry.

A falecida rainha Elizabeth II assumiu enormes responsabilidades em uma idade precoce, e tanto o rei Charles III quanto a princesa Diana lidaram com tensões em seus casamentos, o que impactou seus filhos, William e Harry. Kate, por outro lado, procura oferecer aos seus três filhos uma infância feliz e estável, algo que ela teve.

Para isso, Kate Middleton incorporou com seus filhos uma abordagem mais gentil e comunicativa em sua criação, o que inclui nunca gritar, sempre ouvir as queixas e preocupações de seus filhos e permitir que expressem seus sentimentos, afirmam.