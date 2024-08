Morte de Silvio Santos: Patricia Abravanel pede força para tocar o SBT

Patrícia Abravanel pediu durante o ‘Programa Silvio Santos’ em comemoração aos 43 anos do SBT, gravado quatro dias antes da morte de Silvio Santos, que Deus dê forças e capacidades para ela e suas irmãs comandarem a emissora.

ANÚNCIO

“Se existe um pedido que eu quero fazer, é pedir a Deus que ele nos capacite mesmo. A mim e as minhas irmãs, a poder fazer com que esse SBT cresça ainda mais, de forma robusta, forte, poderosa e conquiste mais e mais o coração dos brasileiros”, disse ela.

A filha de Silvio Santos pediu ainda que Deus coloque pessoas que “vistam a camisa” do SBT no caminho e que “conquistem junto”. Segundo o Notícias da TV, a direção do programa reforçou que a fala foi dita no dia 13 de agosto, antes da morte do apresentador.

Fãs são impedidos de visitar o túmulo de Silvio Santos

Os fãs do apresentador Silvio Santos, que faleceu no sábado (17) aos 93 anos, não terão a oportunidade de visitar o túmulo do apresentador nos dias após sua partida. Conforme publicado pela Quem, a entrada de pessoas não autorizadas no local de descanso do comunicador foi proibida.

Enterrado no Cemitério Israelita do Butantã, Silvio Santos teve sua despedida conforme as tradições judaicas. Em fala à Quem, a administração do cemitério em que o corpo do apresentador está enterrado revelou que a família solicitou que pessoas sem autorização não devem se aproximar do local.

Segundo a administração do espaço, o Cemitério Israelita é particular, portanto, não é aberto ao público, sendo determinado que somente uma pessoa judia pode entrar no local. Assim sendo, para visitar qualquer sepultura do local é preciso se identificar na portaria e indicar qual túmulo será visitado. Somente após ceder as informações solicitadas a visita será, ou não, liberada.

No caso específico do apresentador Silvio Santos, existem um adendo da família para que nenhuma visita seja permitida sem a autorização dos familiares.