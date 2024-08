As rígidas e curiosas normas que Kate Middleton deve seguir

A Família Real Britânica é uma das monarquias mais rigorosas do mundo em termos de normas que seus membros devem cumprir. Desde o Rei, a Rainha Consorte, os príncipes e seus filhos, duques, todos devem aderir sem objeção às regras, que estão estabelecidas há séculos e das quais a falecida rainha Isabel II era uma grande defensora. As mulheres não escapam dessa realidade, muito menos Kate Middleton, por ser a esposa do futuro monarca.

Kate Middleton e as mulheres da Família Real devem seguir regras que vão desde a maquiagem até o vestuário, arranjo do cabelo, modo de andar e sentar, manicure, entre outros.

Algumas regras se destacam por sua curiosidade, uma delas é que as mulheres da realeza não devem olhar para os degraus enquanto sobem escadas, algo que muitos plebeus consideram absurdo.

Kate Middleton e as regras que ela deve seguir

Os cartões de natal do Príncipe William e Kate Middleton em 2022 e 2023 — Foto: Reprodução/Josh Shinner

Como princesa de Gales, Kate Middleton sempre foi muito respeitosa com o protocolo e as normas reais. Inclusive, dizem que quando era namorada do príncipe William, recusou um convite para um jantar de Natal, porque ainda não estava casada. A regra diz que apenas quando se está casado é possível participar de reuniões oficiais com a Família Real. Por isso, apesar do convite da rainha Elizabeth II, ela optou por não ir, mas no ano seguinte, quando já estava casada.

Veja abaixo as regras que Kate e as mulheres da realeza britânica devem seguir:

-Maquiagem e cabelo: a maquiagem deve ser neutra, muito natural e sem cores extravagantes. São válidos tons nude, rosas suaves, brilhos. O cabelo não deve ter um estilo exagerado, mas sim natural e simples.

- Manicure: É proibido ter unhas compridas, também não devem ser pintadas com cores chamativas, apenas cor de pele, tons pastel ou brilhos.

- Sem selfies: não devem ser tiradas selfies como parte da interação social, isso é para manter a seriedade e formalidade nos eventos, e para que haja atenção na atividade, e não neles como personalidade.

- Usar meias: Se as mulheres da realeza estiverem usando vestido ou saia que mostre suas pernas, elas devem usar meias, independentemente da idade. É obrigatório.

- Presentes: É proibido aceitar presentes, isso não se aplica apenas às mulheres, mas a todos na Família Real, pois os presentes podem ser interpretados como uma influência ou compromisso que possa surgir por causa disso.

-Sem autógrafos: não devem dar autógrafos, como medida de segurança para evitar a falsificação de suas assinaturas.

- Vestuário recatado: as mulheres devem usar roupas recatadas, sem decotes, aberturas nas costas, pernas ou em qualquer parte do corpo. Se usarem saia ou vestido, estes devem ter um comprimento mínimo até o joelho. Tudo deve estar combinado.

-Não cruzar as pernas: ao sentar, as mulheres da realeza não devem cruzar as pernas. Por isso, sempre são vistas sentadas com as pernas retas e apenas cruzando os tornozelos.

-As calças jeans: As calças jeans são um não absoluto no guarda-roupa de uma princesa. Se quiser usá-las, deve ser apenas em momentos íntimos com a família e não devem estar rasgadas ou desgastadas, mas sim de uma cor sólida.

-Sem demonstrações de afeto: não deve haver demonstrações públicas de afeto com seus parceiros, portanto, não devem se beijar, abraçar ou dar as mãos. Isso só é permitido em encontros íntimos com seu círculo próximo.

- Bolsa de mão: Kate Middleton e as mulheres da realeza sempre devem ter uma bolsa de mão ou clutch bag, isso é uma desculpa perfeita para não apertar as mãos.

-Alimentação: não comem frutos do mar em eventos oficiais, nem carboidratos à noite, para evitar intoxicações.