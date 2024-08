Séries e filmes mais assistidos na Netflix na última semana: de histórias de ação a tramas animadas

Na última terça-feira, 13 de agosto, a Netflix revelou as listas semanais das dez séries e filmes mais assistidos em sua plataforma em todo o mundo de 5 a 11 de agosto de 2024 e houve algumas surpresas.

E embora novos títulos tenham conseguido chegar ao primeiro lugar em suas respectivas classificações, a maioria apenas consolidou sua vitória e manteve sua posição dentro do top 10 mais uma vez.

As produções mais assistidas na Netflix de 5 a 11 de agosto de 2024

Quer saber quais foram os títulos com mais visualizações na Netflix na última semana? Continue lendo para descobrir os 4 projetos mais reproduzidos a nível mundial durante este período.

A Missão de Sandy Bochechas

Com 13,4 milhões de visualizações, este filme infantil da franquia ‘Bob Esponja’ conseguiu manter o primeiro lugar no top 10 de filmes em língua inglesa pela segunda semana consecutiva.

Sinopse: Quando de repente tiram o Fenda do Biquíni do oceano, a esquilo científica Sandy Bochechas e seu amigo Bob Esponja embarcam em uma viagem ao Texas para salvar seu lar.

Missão Cruzadas

A comédia de ação sul-coreana alcançou o primeiro lugar no top 10 de filmes estrangeiros ao acumular 4,5 milhões de visualizações apenas três dias após sua grande estreia.

Sinopse: O maior teste do amor conjugal: um agente que se tornou dono de casa se une a uma missão perigosa com sua esposa, uma detetive que desconhece seu passado.

Manual de Assassinato Para Boas Garotas

A primeira temporada da série baseada no romance de Holly Jackson manteve-se em primeiro lugar no ranking de séries em inglês pela segunda semana consecutiva com 8,4 milhões de visualizações.

Sinopse: Anos após o homicídio de uma garota em uma tranquila cidade inglesa, uma estudante se propõe a resolver o caso e encontrar o verdadeiro assassino.

Elite (temporada 8)

Com 1,9 milhões de visualizações, a última temporada da série espanhola conseguiu manter o primeiro lugar no top 10 de séries de língua não inglesa mais assistidas em sua segunda semana.

Sinopse: Omar e Nadia se encontram pouco antes da formatura dos alunos de Las Encinas. Um último mistério leva os amigos - e os inimigos - à beira do colapso.