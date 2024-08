A verdadeira razão pela qual Harry e Meghan Markle teriam visitado a Colômbia

O príncipe Harry e Meghan Markle encarregaram-se de exibir estilo, cumplicidade e alegria durante a sua mais recente visita à Colômbia, que seria a primeira no referido país latino-americano, por isso todos os olhares estavam voltados para eles.

ANÚNCIO

O britânico e a estadunidense mostraram-se muito comprometidos com as causas sociais, ao melhor estilo de Lady Di, e participaram de vários eventos e atividades acompanhados de Francia Márquez, vice-presidente da Colômbia, que teria sido a responsável por convidá-los. Bogotá, Medellín e Cali abriram as portas para os ex-duques de Sussex.

Foram vários os momentos da sua visita de quatro dias que se tornaram virais nas redes sociais ao mostrarem-se felizes dançando e compartilhando a cultura do país. No entanto, um amigo próximo dos ex-reais contou a suposta verdadeira intenção da viagem.

A razão pela qual o príncipe Harry e Meghan visitaram a Colômbia

Não é segredo para ninguém que o príncipe Harry e sua esposa Meghan se tornaram um dos casais mais rejeitados do Reino Unido depois de terem renunciado à realeza britânica e exposto detalhes de suas experiências com diversos membros, bem como o assédio que sofreram da imprensa britânica.

É por isso que vários meios de comunicação do Reino Unido rejeitaram a viagem do filho mais novo do Rei Charles III à Colômbia, porque ele havia afirmado que a Grã-Bretanha era muito perigosa, mas agora visitou cidades consideradas ainda mais arriscadas.

"O problema é a imagem desastrosa que é transmitida ao dizer que a Grã-Bretanha é muito perigosa para visitar e ir para a Colômbia, que é conhecida por seus altos níveis de criminalidade", disse o comentarista da realeza britânica Richard Fitzwilliams.

De acordo com o especialista, pessoas próximas ao casal teriam afirmado que a viagem se deve às intenções de limpar sua imagem diante da grande quantidade de ódio que têm recebido.

ANÚNCIO

“Ele está ávido por atenção, pois as coisas não saíram como esperava desde que renunciou oficialmente à família real britânica em 2022, pouco antes da morte de Elizabeth II”, acrescentou.

Segundo o amigo de Harry, ele teria recebido algumas reclamações via WhatsApp dele devido à complexa situação que tem enfrentado após se desvincular de sua família, qualificando sua atitude como a de um “garoto zangado que reclama porque as coisas não estão indo como ele queria”.