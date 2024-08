Data de estreia, cast e muito mais sobre o remake de ‘Dona Beja’ na Max

Grazi Massafera vive a protagonista do remake de 'Dona Beja' na Max

A Max planeja estrear ‘Dona Beja’ apenas no segundo semestre de 2025 ou no começo de 2026. Neste momento, a novela protagonizada por Grazi Massafera, André Luiz Miranda e David Junior está na fase de pós-produção

ANÚNCIO

No papel de Ana Jacinta, Grazi e todo elenco buscam trazer uma linguagem mais atual da novela que fez sucesso em 1980. A ideia é trazer a protagonista como uma mulher empreendedora e feminista.

Ao que tudo indica, a trama não será muito longa, contendo apenas 60 capítulos. Mas isso, também pode mudar, já que a equipe da Floresta, produtora responsável, ainda está na fase de pós-produção.

A nova versão de ‘Dona Beja’ ganha também uma narrativa mais atual, trazendo assuntos que escandalizaram a sociedade no passado, mas ainda são tão pertinentes ao século 21.

Quem está no elenco do remake de ‘Dona Beja’, da Max?

A adaptação da novela para o streaming conta com Tuca Andrada, Miguel Romulo, Deborah Evelyn, Roberto Bomtempo, Otávio Müller, Bukassa Kabengele, Thalma de Freitas, Luciano Quirino, Gabriel Godoy, Erika Januza, Elisa Lucinda, Isabelle Nassar e Lucinha Lins, entre outros nomes de peso da teledramaturgia.

Quem está nos bastidores desta adaptação inédita?

À frente do do remake da novela está o autor português e vencedor do Emmy, António Barreira, e a roteirista Renata Jhin, que assina a autoria da sua primeira novela. A equipe criativa inclui Daniel Berlinsky, António Barreira, Maria Clara Mattos, Cecília Giannetti, Clara Anastácia e Ceci Alves.

A direção de ‘Dona Beja’ é de responsabilidade de Hugo de Sousa, Bia Coelho, João Boltshauser, Rogério Sagui, Thiago Teitelroit e Ana Angel. Já a supervisão é de Mariano César, Mônica Albuquerque e Anouk Aaron, representando a Warner Bros. Discovery.