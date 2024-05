Grazi Massafera recusa papel em novela substituta de No Rancho Fundo

Grazi Massafera disse não ao convite da Globo para compor o elenco de Tutti-Frutti, novela que substitui No Rancho Fundo, às 18 horas. Mas, não há nenhuma revolta, a atriz apenas deu um outro motivo para não assinar um novo contrato com a emissora.

Sem contrato de exclusividade com a Globo, pratica que acontece com outros famosos, Gazi assinou com a Max (antiga HBO Max) para viver a protagonista do remake de Dona Beja, a segunda novela da plataforma de streaming.

Por isso, segundo o site Notícias da TV, a ex-BBB não poderia abandonar as gravações de Dona Beja para assumir uma outra personagem na Globo. Mas, Grazi Massafera deixou claro que poderia apenas fazer pequenas participações nas produções do canal.

Grazi Massafera teria destaque na novela das 18h

Em Tutti-Frutti, título provisório da próxima novela da Globo, Grazi Massafera teria uma personagem de destaque. Na trama, que estreia em novembro, a atriz viveria a mãe da protagonista, que será interpretada por Duda Santos.

Sem contrato exclusivo com a Globo, Grazi Massafera vive a protagonista da novela Dona Beja, da plataforma de streaming Max

Vale lembrar que a atriz Duda Santos segue gravando algumas cenas no remake de Renascer, prevista para acabar em setembro. Na trama das 21 horas, ela interpreta o espírito de Maria Santa.

A nova novela das 18 horas é uma obra de Alessandra Poggi e vai substituir No Rancho Fundo, trama que fez a audiência da Globo subir no horário, bem diferente do remake de Elas por Elas.

