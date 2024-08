Se estiver procurando por uma maratona de filmes que garanta risadas e um toque de nostalgia, não pode errar com as comédias de Adam Sandler. Este ator e comediante construiu uma carreira com filmes que, embora às vezes divisivos, deixaram uma marca indelével no gênero da comédia.

Comédias de Adam Sandler para maratonar no fim de semana

Para começar sua maratona, ‘Um Maluco no Golfe’ (1996) é uma excelente escolha. A história de um jogador de hóquei que se torna um improvável golfista profissional está repleta de momentos memoráveis e frases icônicas. A combinação de humor absurdo e coração é uma marca registrada dos primeiros filmes de Sandler.

Um Maluco no Golfe (Agencias)

Depois, pode continuar com ‘Afinado no Amor’ (1998), onde Sandler mostra seu lado mais romântico sem deixar de lado seu estilo cômico. Ambientada nos anos 80, este filme mistura perfeitamente nostalgia e comédia, tornando-o fácil de desfrutar a qualquer momento.

Não pode faltar ‘Billy Madison: Um Herdeiro Bobalhão’ (1995), onde Sandler interpreta um homem imaturo que precisa repetir a escola desde o primeiro ano para herdar o negócio da família. Esta comédia absurda e cheia de piadas visuais é um clássico que não perde sua graça com o tempo.

Billy Madison: Um Herdeiro Bobalhão (Agencias)

Finalmente, encerre sua maratona com ‘O Paizão’ (1999). Aqui, Sandler interpreta um homem despreocupado que precisa assumir a responsabilidade de criar uma criança. Embora o filme continue sendo divertido, também oferece um toque de ternura, mostrando o crescimento do personagem ao longo do filme.

Estes filmes de Adam Sandler não só vão te fazer rir, mas também vão te lembrar por que ele é um dos atores mais queridos do cinema de comédia. Prepare-se para um fim de semana cheio de risadas!