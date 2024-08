A resposta firme de Christina Aguilera àqueles que a criticam “por parecer muito magra”

Christina Aguilera conquistou com sua beleza e talento na década de 2000, quando o gênero pop tinha grande relevância devido à grande quantidade de sucessos e cantores que se destacavam. Com o passar dos anos, a intérprete foi se afastando dos microfones para dedicar tempo a si mesma e mais tarde à sua faceta como mãe.

Aguilera decidiu retomar sua carreira, a qual enfrentou diferentes obstáculos ao longo dos anos, especialmente as críticas sobre sua aparência, já que muitos a criticaram depois que ela apareceu com alguns quilos a mais, próprios das mudanças que a maternidade pode causar.

Aos 43 anos, a famosa continua enfrentando assédio por sua aparência e desta vez foi por ter perdido peso drasticamente, ao ponto de ser acusada de ter tomado Ozempic, um medicamento para emagrecer, mas ela não ficou calada.

Isto é o que Christina Aguilera disse sobre as críticas ao seu corpo

Christina Aguilera pagou um alto preço por sua fama ao ficar exposta ao escrutínio público depois de brilhar com nove álbuns de estúdio, dois EPs e dois álbuns de compilação. Suas mudanças físicas têm sido objeto de críticas e elogios em várias ocasiões e agora que ela reapareceu, mais uma vez teve que lidar com comentários negativos.

“Quando é adolescente, tem um corpo muito diferente do que tem quando está na casa dos vinte. Comecei a engordar e isso tornou-se inaceitável porque era como, oh, está ficando mais gorda!. Gostavam do seu corpo e de como era quando era uma adolescente magra”, disse sobre a pressão que chegou a receber por parte da indústria do entretenimento”.

Recentemente, Christina posou para a revista Glamour para a edição de agosto, onde recebeu muitos elogios por exibir sua figura esbelta, mas também foi alvo de críticas por parecer muito magra e com edições.

“Tem traços da Cristina, mas já não se parece com a Cristina”, “Depois de 10 caixas de ozempic, em forma, isso sim, divina”, “O ozempic está fazendo bem o seu trabalho”, “Já não parece ela”, têm comentado.

No entanto, ela soube como fortalecer sua autoestima e se proteger dos preconceitos, por isso ela não se importa com os apontamentos.

“Agora tenho uma maturidade onde simplesmente não me importo com a vossa opinião. As opiniões das outras pessoas sobre mim não são da minha conta”, afirmou.