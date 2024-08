Silvio Santos foi acolhido pela primeira esposa e pela mãe, diz sensitiva

A sensitiva Monica Buonfiglio revelou que Silvio Santos foi acolhido pela primeira esposa, Cidinha Abravanel, e pela mãe, Rebeca Caro, e que sua morte, aos 93 anos, não era esperada por seus familiares: “Quem o recebeu foi a Cidinha com a mãe dele”, disse a vidente.

Segundo o site RD1, ela afirmou que Silvio Santos está com o sentimento de missão cumprida e deseja que seus familiares fiquem em paz. Ao ler o mapa astral do dono do SBT, ela disse ainda que é “muito difícil” para algumas pessoas aceitar a partida do apresentador.

Fãs são impedidos de visitar o túmulo de Silvio Santos

Segundo o site da revista Quem, os fãs não podem visitar o túmulo de Silvio Santos, que morreu no sábado (17) aos 93 anos. Acontece que a entrada de pessoas não autorizadas no Cemitério Israelita do Butantã foi proibida, há um pedido para que nenhuma visita seja permitida sem a autorização dos familiares.

Em fala à Quem, a administração do cemitério em que o corpo do apresentador está enterrado revelou que a família solicitou que pessoas sem autorização não devem se aproximar do local. A administração disse ainda que o Cemitério Israelita é particular, portanto, não é aberto ao público.

O apresentador Silvio Santos fez Preta Gil chorar no SBT

Preta Gil revelou que sua visita ao ‘Programa Silvio Santos’ (SBT) não foi a melhor experiência de sua vida. Ela conta que em 2018, quando disputou contra David Brazil no ‘Jogo das Três Pistas’, saiu chorando do estúdio após ouvir ofensas sobre sua aparência e seu casamento.

Aos 50 anos, a cantora detalhou o momento no livro ‘Os Primeiros 50′, lançado por ela na semana passada em São Paulo. Nele, a cantora lembra que enxergava Silvio como uma pessoa intocável, mas que tudo mudou a partir desta gravação.

No livro, a filha de Gilberto Gil descreve o momento que o dono do SBT pergunta como ela ‘arrumou um marido’. Diante disso, Preta disse que não teve condições para deixar o palco: “Eu não tive forças. Fui ficando tonta, fui deixando ele me bater. E Silvio começou a falar do meu peso”.