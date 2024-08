JLo e Ben Affleck: assim serão divididas as suas fortunas após não terem assinado um acordo pré-nupcial

Após meses de rumores, Jennifer López finalmente solicitou o divórcio de Ben Affleck no tribunal de Los Angeles, Califórnia, em 20 de agosto.

Como foi relatado por diferentes meios de comunicação como o Daily Mail e o Page Six, a cantora foi flagrada com a cabeça baixa, vestindo uma roupa moderna, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto.

Uma fonte próxima à cantora disse ao Daily Mail que a famosa esperou até esta terça-feira, 20 de agosto, para solicitar o divórcio como vingança contra Ben Affleck e para magoá-lo, já que era o segundo aniversário de casamento deles.

No entanto, ele afirmou que não conseguiu atingir seu objetivo, pois Ben já estava decidido a se divorciar e não foi pego de surpresa.

JLo e Ben Affleck: assim vão dividir suas fortunas após não terem assinado um acordo pré-nupcial

Após pedirem o divórcio, o TMZ informou que Jennifer López e Ben Affleck não assinaram um acordo pré-nupcial antes do casamento, o que sugere um problema para ambos.

E isso significa que todos os rendimentos ou propriedades adquiridos durante o casamento são propriedade de ambos e devem ser divididos.

Desde que se casaram, JLo aumentou seu patrimônio líquido para US$ 400 milhões devido aos filmes em que atuou, como ‘Casamento a Distância’, ‘A Mãe’, ‘Este sou eu.. agora’, e ‘Atlas’, além da bebida que lançou, Delola.

Por sua vez, Ben Affleck aumentou sua fortuna para US$ 150 milhões após sua participação nos filmes ‘Air’ e ‘Hypnotic’, e após produzir ‘The instigators’ e ‘The Accountant 2′.

Além disso, ambos compraram uma luxuosa mansão em Beverly Hills por US$ 60 milhões, que agora está à venda por 68 milhões de dólares, mas ainda não foi adquirida.

Diante disso, meios de comunicação americanos relatam que as celebridades planejam ficar com seus ganhos do trabalho, ou seja, nenhum deles dará parte do que ganhou ao outro, e apenas dividirão o que for obtido com a venda da mansão que compraram juntos.

Algo justo para ambos, em que ninguém sai perdendo nem termina prejudicado no meio do divórcio, a nível econômico.

Além disso, JLo renunciou à pensão alimentícia e pediu ao juiz que negue qualquer pedido semelhante de Ben Affleck.