Aprovada a venda do catálogo musical de Michael Jackson para a Sony Music

Foi divulgado que um tribunal de apelações na Califórnia autorizou a venda do catálogo musical de Michael Jackson para a Sony Music. Katherine Jackson, mãe do cantor, havia entrado com um processo alegando que os executores testamentários do patrimônio de seu filho, John Branca e John McClain, haviam violado as cláusulas do testamento.

ANÚNCIO

Aqui partilhamos o que representa esta venda, já que alguns artistas costumam fazer este movimento com o objetivo de preservar o seu legado musical.

O catálogo musical de Michael Jackson será transferido para a Sony Music

O juiz que gerenciou o caso determinou que Branca e McClain não violaram os termos do testamento de Michael Jackson. Agora, o catálogo musical do artista será propriedade da Sony Music graças a um acordo de 600 milhões de dólares.

"O testamento concedeu aos executores poderes amplos de venda, sem exceção para os ativos específicos em questão neste caso. Como tal, (um juiz inferior) não cometeu um erro ao concluir que era a intenção de Michael permitir que os executores vendessem qualquer ativo do patrimônio, incluindo aqueles em questão na transação proposta", indicou um comunicado compartilhado pelo tribunal.

Além disso, foi afirmado que os argumentos apresentados pela mãe do falecido artista não eram válidos, pois não foram apresentados perante um tribunal de menor hierarquia especializado em assuntos testamentários.

No entanto, a revista Billboard informou que os advogados da mãe ainda têm a possibilidade de apresentar uma nova apelação.