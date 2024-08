‘Tipos de Gentileza’ não é um filme para todos; esteja preparado para o caos antológico

‘Tipos de Gentileza’, novo conto antológico da Searchlight Pictures, chegou aos cinemas nesta quinta-feira (22), dando um nó na cabeça dos espectadores. O longa, que introduz três narrativas distintas, mas conectadas, definitivamente não é um filme para todo mundo.

O longa introduz a história de um homem incapaz de tomar suas próprias decisões; um policial enfrentando o dilema de ver sua esposa retornar como se fosse outra pessoa após desaparecer no mar; e uma mulher com na busca por uma pessoa com potencial de se tornar uma nova líder espiritual de uma seita.

Ao longo da trama, Yorgos Lanthimos conta com a liberdade de explorar formas diferentes de fazer cinema por meio da direção de imagem, trilha sonora – que chega a lembrar de ‘Pobres Criaturas’ (2023) – e elenco de peso.

No entanto, pela proposta caótica presente nos três contos, é possível que o longa gere incômodo pela falta de compromisso em ser amarrado. Por outro lado, ao abraçar o caos proposital, a experiência muda e pode se tornar positiva.

Vale a pena ver?

Se ‘Tipos de Gentileza’ conta com algum propósito, talvez esteja centrado em conceituar “gentileza” de uma forma deturpada. Ao invés de enxergar seu significado como “agir em favor de alguém”, pode ser atrelado ao sacrifício de “agir em favor da vontade de alguém para pertencer”.

Dito isso, vale a pena conferir nos cinemas só para apreciar a ousadia de Yorgos Lanthimos. Quanto a reflexões pós-filme, talvez não seja necessário pensar tanto.

Os bastidores de ‘Tipos de Gentileza’ conta com a duas vezes vencedora do Oscar Emma Stone, pelos indicados ao Prêmio da Academia Jesse Plemons e Hong Chau, além de Willem Dafoe, Margaret Qualley, Joe Alwyn, Mamoudou Athie e Hunter Schafer.

Lanthimos e Efthimis Filippou são os responsáveis pelo roteiro original, sendo o quinto projeto em que colaboram juntos. Assista ao trailer: