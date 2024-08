Onde Ben Affleck estava no dia em que Jennifer Lopez pediu o divórcio?

A separação de Ben Affleck e Jennifer Lopez continua sendo assunto de conversa, e agora veio à tona o que o ator estava fazendo quando a ‘Diva do Bronx’ decidiu pedir o divórcio, após dois anos juntos.

ANÚNCIO

Aqui te contamos o que se sabe sobre a ruptura, pois se tornou o tema do momento nas últimas semanas.

O que Ben Affleck fazia no dia em que Jennifer Lopez pediu o divórcio

Em 20 de agosto, no que teria sido o segundo aniversário de casamento, a cantora e atriz entrou com um pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles, EUA. Enquanto a cantora tomava essa decisão, Affleck estava do outro lado do país na Universidade de Yale, em New Haven, Connecticut, ajudando sua filha mais velha, Violet Affleck, a começar seu primeiro ano na universidade.

O ator foi visto com sua ex-esposa, Jennifer Garner, com quem também tem Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12. Mais tarde, Affleck foi fotografado retornando a Los Angeles depois de se despedir de Violet na universidade.

De acordo com uma fonte citada pela NBC News, as estrelas "não tinham um acordo pré-nupcial", o que significa que os ganhos obtidos pelo casal desde o casamento em 2022 são considerados propriedade compartilhada. Lopez estabeleceu 26 de abril como a data de separação, logo antes dos rumores sobre problemas em seu casamento começarem durante o Met Gala de 2024.