Não há acordo pré-nupcial: detalhes financeiros revelados no divórcio de Jennifer Lopez e Ben Affleck

O processo de divórcio entre Jennifer Lopez e Ben Affleck já está em andamento, e, enquanto isso, detalhes dos documentos de separação legal vazaram para a imprensa, os quais não especificam se havia um acordo pré-nupcial entre eles. Isso significa que tudo o que cada um ganhou financeiramente durante seus dois anos de casamento é considerado propriedade compartilhada.

ANÚNCIO

A informação sobre a falta de um acordo pré-nupcial foi revelada pelo TMZ, que indicou que Jlo entrou com o pedido de divórcio sozinha no tribunal de Los Angeles, sem a presença de um advogado, como se quisesse mostrar que é forte o suficiente para enfrentar a situação sozinha.

A ausência de um acordo pré-nupcial pode ser interpretada como a ideia de que eles provavelmente pensaram que o casamento deles seria até que a morte os separasse, mas não foi assim. Agora, para ela, é o quarto divórcio e para ele, o segundo.

O referido veículo de comunicação indicou que, de acordo com os documentos de divórcio, Jennifer Lopez renunciou ao apoio jurídico e pediu ao juiz para também negar esse benefício a Ben.

Como já se sabe, ambos colocaram sua casa em Beverly Hills à venda. Ben comprou uma em Brentwood e ela está procurando uma. Supostamente, eles têm tentado chegar a um acordo financeiro há vários meses, uma negociação que ainda está em andamento, embora ultimamente tenha se tornado mais difícil, já que o ex-casal encontra dificuldades para falar um com o outro.

Os bens de Jennifer Lopez e Ben Affleck

Delola

Jennifer Lopez e Ben Affleck obtiveram lucros significativos durante seus dois anos de casamento. Cada um deles participou de diferentes projetos artísticos e comerciais.

No caso da ‘Diva do Bronx’, ela apareceu em vários filmes, alguns dos quais são ‘The Mother’, ‘Shotgun Wedding’, ‘This Is Me… Now’ e ‘Atla’. Como empresária, ela lançou sua linha de coquetéis Delola em 2023, que gerou lucros de até US$ 400 milhões em 2024.

Ben Affleck trabalhou em ‘The Accountant 2’, ‘Air’, ‘Hypnotic’, e também produziu ‘The Instigators’. Foi mencionado que seu patrimônio líquido é de US$ 150 milhões. Traduzido para o português: Ben Affleck trabalhou em ‘The Accountant 2’, ‘Air’, ‘Hypnotic’, e também produziu ‘The Instigators’. Foi mencionado que seu patrimônio líquido é de US$ 150 milhões.