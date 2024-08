Enquanto JLo pede o divórcio, Ben Affleck volta a ser visto com Jennifer Garner

O ator foi flagrado com a sua ex enquanto JLo pedia o divórcio

Parece que os rumores eram verdadeiros, e agora foi revelado que Jennifer López solicitou oficialmente o divórcio de Ben Affleck após dois anos de casamento.

Esta informação foi divulgada por vários meios de comunicação dos Estados Unidos, como o LA Times e a revista Variety, que tiveram acesso aos documentos judiciais, onde constava a data de 26 de abril como o dia da separação, quatro meses antes de ser formalmente apresentada.

Enquanto a famosa compareceu ao tribunal de Los Angeles, na Califórnia, para pedir o divórcio, o ator tem se mostrado tranquilo com sua ex, Jennifer Garner.

Enquanto JLo pede o divórcio, Ben Affleck se reencontra com Jennifer Garner

Ben Affleck foi visto nesta terça-feira junto com sua ex Jennifer Garner e seus filhos Fin e Violet em Los Angeles, uma semana depois de terem voltado de férias no Japão.

Através das redes sociais circulam fotos onde os atores são vistos jantando em South Bay com seus filhos, e pareciam muito felizes e entrosados.

No entanto, eles estão juntos porque estão ajudando a filha mais velha, Violet, a se mudar para Yale, pois ela começará a universidade no próximo semestre.

Isso uniu Jennifer Garner e Ben, assim como tudo relacionado aos seus filhos, e é que, embora cada um esteja com parceiros diferentes, eles sempre se encontram e convivem por seus três filhos, que são o mais importante para eles, e eles fazem isso saber.

No entanto, outros afirmam que o ator aproveitou esse momento para se refugiar em sua ex, que sempre o ajudou, inclusive com seus problemas de alcoolismo.

“Ben se refugiando em Jennifer Garner de novo”, “pobre Jenni, sempre leva a pior parte nos fracassos de Ben”, “eles parecem fofos juntos, deveriam voltar”, “voltem logo, estão destinados a ficarem juntos”, “são sinais, olha como ele parece tranquilo com ela, ao contrário de JLo”, “eles são feitos um para o outro, por isso não funcionou com outros”, “JLo pedindo o divórcio e ele aqui todo feliz com a ex haha”, e “eu acredito que eles vão terminar juntos de novo”, foram algumas das reações nas redes.

A cantora foi vista caminhando com a cabeça baixa depois de entregar os documentos no tribunal, vestindo jeans largos, top branco e blazer curto, e também tingiu o cabelo de marrom escuro e curto, usando um rabo de cavalo alto.