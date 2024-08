Ben Affleck é culpado pela separação com JLo: “Não estava interessado”

Crônica de um divórcio anunciado. Finalmente, os rumores se confirmaram e Jennifer López apresentou o pedido de divórcio do ator Ben Affleck. Em meio a uma onda de rumores que previam a separação, uma nova informação sugere que o ator de Batman teria sido o culpado pelo fim do amor entre eles.

Após dois anos juntos, a cantora decidiu iniciar o processo de separação após uma série de desilusões, pois, de acordo com informações da revista People, ela chegou à dolorosa conclusão de que "é hora de seguir em frente" por várias razões.

Por que Jennifer Lopez e Ben Affleck se separaram?

"Ela está muito decepcionada e triste, mas Ben não deu sinais de que queira continuar com o casamento. Ele não mostrou compromisso nem interesse em fazer com que o casamento funcione. Chegou ao ponto em que ela simplesmente precisa cuidar de si mesma", disse a fonte.

Esta separação chega em um momento em que o casal passará o verão - e seus respectivos aniversários - completamente separados. "Estão seguindo caminhos separados. Jennifer está procurando uma nova casa para recomeçar", disse uma fonte à People.

"Apesar de tudo o que está acontecendo, Jennifer está tendo um bom verão. Ela tem estado desconectada e tem conseguido focar no que está por vir. Ela tem desfrutado de passar tempo com seus filhos, família e amigos. Ela sempre mantém uma atitude positiva, mesmo quando as coisas não são perfeitas", acrescentou a fonte.

A revista também acrescentou que a diva do Bronx entrou com o pedido de divórcio de Affleck no segundo aniversário de seu casamento diante de familiares e amigos na Geórgia.

Lopez e Affleck se casaram em julho de 2022 depois de reavivarem um romance que tiveram no início do novo milênio. No Festival de Cinema de Veneza em setembro de 2021, fizeram uma de suas primeiras aparições públicas e mais tarde, oficializaram seu relacionamento no Instagram em julho de 2021.