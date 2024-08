Ator Cássio Gabus Mendes deixa a TV Globo ao completar 63 anos

Nem o ator Cássio Gabus Mendes foi poupado do novo modelo de contratação da TV Globo e, após 42 anos de contrato exclusivo, ele deixa a emissora com um sentimento de dever cumprido e de olho nas novas possibilidades que estão por vir.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, o contrato será encerrado no próximo dia 29 de agosto, quando o filho do renomado novelista Cassiano Gabus Mendes (1927-1993) completa 63 anos de vida. Sem surpresa, ele garante que “a vida continua e coisas novas estão por vir” dentro e fora do canal.

O último trabalho de Cássio na Globo foi no remake de ‘Elas por Elas’, trama onde começou sua carreira na televisão. Em 1982, quando a novela foi escrita por seu pai, o famoso apareceu num pequeno papel. Mas, em 2023, ele viveu o ambicioso Roberto.

Cássio Gabus Mendes fez muitas novelas de sucesso na TV Globo

Ao longo dos anos, o ator mostrou todo seu talento em muitas produções da Globo. Foram mais de 20 novelas, séries e minisséries de sucesso, como ‘Vale Tudo’ (1988), que vai ganhar uma adaptação em 2025.

Ele também esteve em ‘Tieta’ (1989), ‘Meu Bem, Meu Mal’ (1990), ‘Tropicaliente’ (1994), ‘Um Anjo Caiu do Céu’ (2001), ‘Éramos Seis’ (2019) e ‘Todas as Flores’ (2022).

Cássio Gabus Mendes em ‘Vale Tudo’, o próximo remake da Globo?

O filho de Cassiano Gabus Mendes esteve na versão original da novela escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Na trama, ele deu vida a Afonso, filho da vilã Odete Roitman (Beatriz Segall) que foi enganado por Maria de Fátima (Gloria Pires).

Desta vez, o personagem pode ser interpretado por Humberto Carrão, que trabalhou com Cássio em ‘Todas as Flores’ (Globoplay): “O Carrão é um grande ator. Tenho uma admiração por ele e, com certeza, ele vai arrebentar”, disse o famoso.