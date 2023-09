Nova temporada? Entenda o motivo para a novela Todas as Flores voltar à Globo

Todas as Flores: Letícia Colin diz ter realizado um sonho com a novela (Foto: Divulgação/Globo)

As maldades de Zoé (Regina Casé) em Todas as Flores agora serão vistas por todos, a partir desta segunda-feira (04), já que a Globo começa a exibir a novela produzida para o streaming depois do capítulo de Terra e Paixão.

Na novela, ela é mãe de Vanessa (Letícia Colin), sua fiel escudeira, com quem traça os mais duvidosos planos para manter a boa condição financeira que conseguiu alcançar. Maíra (Sophie Charlotte) também é herdeira da vilã, mas não cresceu com a matriarca.

Mas, enquanto elas criam estratégias para ganhar dinheiro, uma notícia bombástica é dada: Vanessa é diagnosticada com leucemia e precisa de um doador de medula compatível para se salvar, daí aparece a sua irmã, que depois de 20 anos distante volta para a casa da megera.

Todas as Flores: Zoé (Regina Casé) e Maíra (Sophie Charlotte), com o filho nos braços (Estevam Avellar/Globo)

Logo no primeiro capítulo, que vai ao ar na noite desta segunda-feira (04), na TV Globo, Zoé está na porta de Maíra fingindo arrependimento por tê-la abandonado ainda bebê. Tudo não passa de uma forma de sensibilizar a jovem para que ela doe a medula e ajude Vanessa.

O plano dá certo. Zoé só não espera encontrar em Maíra uma doçura e altruísmo admiráveis, capazes de despertar os lados mais afetuosos de sua maternidade. “É muito fácil você embarcar naquela vilã com cara de malvada e que tem o tempo todo a mesma conduta. Já eu me surpreendia nas cenas”, entrega Regina Casé ao falar sobre as nuances de sua personagem.

Também nos primeiros capítulos da novela, Maíra, já morando no Rio de Janeiro com a mãe, consegue um emprego como perfumista na Rhodes & Co. Tailleur. Lá conhece Rafael (Humberto Carrão), por quem se encanta imediatamente sem saber que se trata do namorado de sua irmã.

Todas as flores entra para a programação aberta da Globo (Foto: Divulgação/Globo)

Vale lembrar que em Todas as Flores, a personagem de Regina Casé é uma mulher extrovertida e carismática que não tem escrúpulos e faz de tudo para esconder sua origem humilde. Ela também cria uma obra beneficente de fachada, que usa para esconder um esquema que captura as vítimas com promessas de uma vida melhor e emprego bem remunerado.

Além delas, o elenco conta com Ângelo Antônio, Mariana Nunes, Ana Beatriz Nogueira, Fábio Assunção, Chico Diaz, Douglas Silva, Mary Sheila, Teresa Cristina, Indira Nascimento, Kelzy Ecard, Suzy Rêgo, Bárbara Reis, Nicolas Prattes, Caio Castro, Simone Spoladore, Érico Brás, Ailton Graça, Thalita Carauta, Mumuzinho e Xande de Pilares.

