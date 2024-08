‘Vale Tudo’: Essas personagens do remake foram destinadas para Nanda Costa

Nanda Costa passa por testes para definir sua personagem no remake de 'Vale Tudo'

Manuela Dias, autora do remake de ‘Vale Tudo’, planeja ter Nanda Costa na nova versão da novela, prevista para estrear depois de ‘Mania de Você’, na TV Globo. As duas trabalharam juntas em ‘Amor de Mãe’, de 2019, e também na série ‘Justiça 2′, exibida pela Globoplay em 2024.

Segundo o site O Planeta TV, a atriz pode interpretar Laís, personagem lésbica que foi interpretada por Cristina Prochaska na versão de 1988. Na época, o romance com Cecília (Lala Deheinzelin) não teve continuidade por ser visto como impróprio, mas em 2025 a história pode ser concluída pela autora.

Porém, segundo a jornalista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Nanda Costa também pode interpretar o papel de Aldeíde Candeias, vivida por Lilia Cabral na versão original de ‘Vale Tudo’. A nota diz que o futuro da atriz no remake será definido após a direção assistir os vídeos de teste pedidos por Manuela e Paulo Silvestrini, o diretor artístico da trama da TV Globo.

Reginaldo Faria defende Fábio Assunção como vilão de ‘Vale Tudo’

Em 1988, Reginaldo Faria interpretou o vilão Marco Aurélio, personagem que pode ser vivido por Fábio Assunção no remake de ‘Vale Tudo’. Inclusive, a ideia ganhou o apoio do veterano, que já trabalhou ao lado do galã nas novelas ‘Vamp’ e ‘Força de um Desejo’.

Débora Falabella pode emplacar papel na nova versão de ‘Vale Tudo’

Após fazer sucesso na novela ‘Terra e Paixão’, Débora Falabella está reservada para adaptação de ‘Vale Tudo’, que assume o horário nobre da TV Globo em março de 2025.

Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o diretor artístico Paulo Silvestrini indicou a atriz para o remake que vai substituir a novela ‘Mania de Você’, de João Emanuel Carneiro. No entanto, não há informações sobre qual será a personagem da atriz.