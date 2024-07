Vale Tudo: Murilo Benício negocia importante vilão na nova versão

Murilo Benício negocia personagem importante no remake de Vale Tudo

Após deixar o elenco da novela ‘Mania de Você’, Murilo Benício pode repetir parceria com Carolina Dieckmann no remake de Vale Tudo, previsto para assumir o horário nobre da TV Globo em 2025.

Caso as negociações sejam positivas, o ator pode viver o papel do presunçoso Marco Aurélio, o vice-presidente do grupo empresarial Almeida Roitman, que na primeira versão, em 1988, foi interpretado por Reginaldo Faria.

Parceria de sucesso

Ele também deve trabalhar com Carolina Dieckmann, que vai interpretar o papel de Heleninha Roitman, uma artista plástica que enfrenta problemas com o álcool. Os dois já atuaram em ‘Por Amor’ e ‘Vira Lata’.

Vale lembrar que Marco Aurélio é ex-marido de Heleninha na versão original de Vale Tudo.

Débora Ozório recusou personagem

A atriz Débora Ozório está escalada para outra novela da Globo e acabou recusando o convite para viver a vilã Maria de Fátima no remake de Vale Tudo, trama prevista para estrear na programação da emissora em março de 2025.

Com a resposta negativa, a TV Globo precisa correr atrás de outra atriz para interpretar a personagem-chave de Vale Tudo, que consagrou Gloria Pires em todo o país.

Fernanda Torres como Odete Roitman

Odete Roitman, uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira, volta na pele da atriz Fernanda Torres com a gravação do remake da novela Vale Tudo.

De acordo com o jornal Extra, a filha de Fernanda Montenegro aceitou o papel da icônica vilã vivida por Beatriz Segall (1926-2018) na versão original de 1988.

Na versão original da novela, Odete faz de tudo para atrapalhar a vida de Raquel (Regina Duarte), chegando a se aliar com Maria de Fátima (Gloria Pires), outra vilã da trama.

Mas, em determinado momento de Vale Tudo, Odete é assassinada e um mistério se instaura até o final da novela de sucesso.