Priscila Fantin revela que filho foi abandonado pelo pai: ‘Ele não atendia’

Priscila Fantin lembra do sumiço do ex-companheiro Renan Abreu, quando o filho tinha cinco anos

Durante uma entrevista ao videocast ‘Mil e Uma Tretas’, Priscila Fantin, que vive a protagonista Serena na novela ‘Alma Gêmea’ (TV Globo), contou que Renan Abreu, seu ex-companheiro e pai de Romeo, ficou sumido por um tempo e chegou a deixar o filho, na época com cinco anos, muito preocupado.

Segundo a famosa, o filho seguia pedindo para falar com o pai, mesmo sem nenhum contato: “Ele ficava: ‘Vamos ligar para ele, vamos falar com ele’. Eu tentava ligar, e ele não atendia”, ao contar que Renan desapareceu da vida do menino sem qualquer aviso ou explicação.

O filho de Priscila Fantin pensava que algo grave tinha acontecido com o pai

A protagonista do filme ‘Partiu América’, lançado em maio na Netflix, também detalhou que a falta de respostas fez com que Romeo pensasse que muitas coisas poderiam ter acontecido ao pai, desde ficar sem o celular até sua morte.

“Depois de dias, ele falava assim: ‘Já sei, o celular dele deve ter quebrado. Mas chegou a um ponto em que ele começou a ficar preocupado, pensando que o pai tinha morrido”, contou a atriz.

Priscila Fantin pede pelo fim da perseguição ao ex-companheiro

Em 2023, o caso envolvendo Romeo e Renan tomou conta na web e a protagonista de diferentes novelas da Globo pediu, através de suas redes sociais, para “encerrar o assunto” e revelou que insistiu pelos encontros entre pai e filho.

“Pessoal, sobre o recorte do meu relato no @mileumatretas: reafirmo que insisti por muito tempo pelos encontros e alguns chegaram sim a acontecer. Porém, o processo judicial foi complicado e perdurou por anos. Portanto, em respeito ao segredo de Justiça, afim de preservar as partes e, principalmente, o Romeo, gostaria de encerrar esse assunto. Lutei muito para que não houvesse mais sofrimento pra ele. Hoje ele é feliz, tem um pai amoroso e responsável, então preferimos não mais lembrar dos momentos difíceis. Agradeço a compreensão e o carinho”.