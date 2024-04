Os bastidores de Alma Gêmea: Revelada a cena mais difícil para Priscila Fantin

Priscila Fantin revelou um importante detalhe de Alma Gêmea. A intérprete de Serena contou que gravar dentro de uma gruta foi sua maior dificuldade durante as filmagens da novela da Globo.

“A [cena] mais difícil foi dentro da gruta azul, porque o acesso é muito restrito. É um lugar de conservação, não era um set fácil de transitar”, contou a protagonista da novela.

Priscila lembrou que a equipe técnica da Globo também passou por alguns apuros nos bastidores de Alma Gêmea: “Não dava para colocar tripé nas rochas, luzes, câmeras, era uma equipe muito reduzida”.

Nada de fazer xixi nos bastidores de Alma Gêmea

Dentro da gruta azul, no Mato Grosso do Sul, Priscila Fantin também não conseguiu ir ao banheiro tranquilamente. Marcada pela personagem indígena Serena, a famosa contou sobre o momento de estresse durante as gravações da novela.

Priscila Fantin grava cena de Alma Gêmea na famosa gruta azul (Reprodução/Globo)

“A gente ficava lá muitas horas, até para ir ao banheiro era uma operação diferenciada”, destacou a famosa.

Porém, nenhuma dificuldade apagou as boas lembranças que a protagonista da novela Alma Gêmea guardou daquela época: “A gruta é um um lugar muito preservado, conservado e com muitas regras para que ele continue sendo o que ele é, um santuário. É muito lindo. Um lugar de estudos e pesquisas”.

A repercussão de Serena foi enorme

As dificuldades nos bastidores de Alma Gêmea foram recompensadas com uma boa audiência e também pelo carinho dos fãs, que lembram do romance de Serena e Rafael até hoje.

Na novela Alma Gêmea, Serena troca sua aldeia indigena pela cidade de São Paulo (Zé Paulo Cardeal/Globo)

“A repercussão da personagem foi gigantesca, assim como a da novela. Ela passou no horário das 18 horas e alcançou uma boa audiência. As pessoas me chamam até hoje de Serena, o que mostra que foi uma personagem muito querida”, afirmou Priscila.

Exibida em 2005, Alma Gêmea retorna ao Vale a Pena Ver de Novo, nas tardes da Globo. O elenco da novela conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.