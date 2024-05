Protagonista de Alma Gêmea aparece em filme número 1 da Netflix

Priscila Fantin, que vive a personagem Serena na novela Alma Gêmea, também faz sucesso na Netflix. A atriz estreou em 14 de maio na plataforma de streaming com a comédia brasileira Partiu América, que já aparece no topo dos melhores filmes.

Indicado principalmente para os fãs dos parques de diversão da Flórida, o filme mostra tudo que acontece com uma família brasileira que vive o sonho de passar suas férias nos Estados Unidos , mas é claro que muita coisa dá errado.

No filme Partiu América, inédito no catálogo da Netflix, Priscila Fantin interpreta Maria Caranguejo, personagem casada com o personagem de Matheus Ceará. Juntos eles tem dois filhos: Flórida (Luara Fonseca) e Stevenspilbi (Gabriel Palhares).

Apaixonados pelos parques da Flórida, a família é dona de um pequeno parque de diversões no interior do Nordeste brasileiro, mas seu maior sonho é viajar para os Estados Unidos e se divertir no exterior.

Priscila Fantin passa perrengue nos EUA

A primeira vez da personagem de Priscila Fantin nos Estados Unidos vai reunir os mais diferentes perrengues, então, prepare sua pipoca para assistir.

Como qualquer viajante apaixonado, a família protagonista de Partiu América não pensa que algo de muito errado pode ocorrer, mas é claro que vai. Afinal, essa é a primeira vez deles fora do Brasil.

“Uma família brasileira finalmente consegue fazer a tão sonhada viagem para os Estados Unidos, mas nem tudo sai conforme o planejado”, avisa a sinopse oficial do novo longa-metragem brasileiro da Netflix.

Serena de Alma Gêmea nos parques da Flórida

Algumas cenas do filme Partiu América, que já aparece no topo dos melhores filmes da Netflix, foram gravadas nos parques da Flórida (EUA). Com isso, Priscila Fantin arrumou as malas e viajou com todo o elenco.

Diferentes momentos do longa-metragem que acaba de chegar ao catálogo da plataforma de streaming trazem a protagonista da novela Alma Gêmea no parque Busch Gardens Tampa Bay.

Algumas atrações conhecidas pelos fãs do parque também podem ser vistas nas cenas do filme, como as montanhas-russas SheiKra, Tigris e Iron Gwazi.