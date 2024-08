Os rumores eram verdadeiros: Jennifer Lopez apresentou sozinha um pedido de divórcio de Ben Affleck

ELLE's Women In Hollywood Celebration - Arrivals

Durante meses, milhares de artigos jornalísticos e postagens foram escritos sobre o divórcio de Jennifer López com Ben Affleck. Aniversários e férias separados alimentaram especulações, mas nada se tornou oficial até que nesta terça-feira a cantora e atriz de raízes porto-riquenhas apresentou os papéis do divórcio em um tribunal de Los Angeles.

ANÚNCIO

A solicitação de divórcio ocorre exatamente dois anos após a cerimônia de casamento em Riceboro, Georgia, que foi realizada para celebrar o acordo nupcial assinado em 17 de julho de 2022 em uma capela de casamento express em Las Vegas.

De acordo com informações do site TMZ, Lopez assinou os documentos do divórcio por conta própria, sem a orientação de um advogado.

Um relacionamento de mais de 20 anos

JLo e Ben Affleck se conheceram no set do filme ‘Gigli’ e da amizade rapidamente passaram para um relacionamento romântico, tornando-se um dos casais mais famosos mundialmente. Eles ficaram noivos no final de 2002, mas não houve casamento e terminaram em janeiro de 2004 diante de rumores de infidelidade por parte do ator.

Depois, ambos consolidaram suas vidas familiares com outros parceiros: Lopez foi casada por dez anos com o cantor Marc Anthony e Affleck esteve 13 anos com a atriz Jennifer Garner.

Em maio de 2021, após JLo terminar com o famoso ex-jogador de beisebol Alex Rodriguez, eles se reconciliaram e pouco mais de um ano depois finalmente se casaram em Las Vegas.

“Sinto-me tão sortuda, feliz e orgulhosa por estar com ele. É uma linda história de amor que teve uma segunda chance”, disse Lopez em uma entrevista à People sobre seu renovado relacionamento com o ator.

ANÚNCIO

Quais são os detalhes do divórcio?

De acordo com informações do TMZ, Lopez e Affleck têm passado meses tentando chegar a um acordo de separação e, recentemente, as negociações ficaram tão tensas que eles nem se falam mais.

Isso teria levado JLo a apresentar os papéis do divórcio por conta própria. Informações legais indicam que eles não assinaram um acordo pré-nupcial.

De acordo com os documentos aos quais o TMZ teve acesso, Jennifer Lopez renunciou à pensão alimentícia e pede ao juiz que também negue essa pensão a Ben.